Taliban'dan Kadınlara Yönelik Yeni Sınırlamalar: STK'lar Kapatılacak - Son Dakika
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Dünya

Taliban'dan Kadınlara Yönelik Yeni Sınırlamalar: STK'lar Kapatılacak

Afganistan'da Taliban, kadınların çalıştığı sivil toplum kuruluşlarını kapatacağını duyurdu. Daha önce eğitimleri kısıtlanan kadınlar için bu yeni yasaklar, insani yardım faaliyetlerini de etkiliyor ve BM, durumun ciddiyetine dikkati çekiyor.

30.12.2024 15:51  Güncelleme: 17:17
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(ANKARA) - Afganistan'da daha önce kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını yasaklayan Taliban, bu kez kadınları istihdam eden tüm yerli ve yabancı sivil toplum gruplarını kapatacağını açıkladı.

İktidara geldikleri günden bu yana kadınların eğitimlerine aşama aşama kısıtlama getirilen Taliban yönetimi sivil toplum kuruluşlarında çalışanı kadınların başörtüsü takmayarak şeriat yasasını çiğnediğini söyleyip, kadınlara STK çalışmaların yasaklamıştı. Afganistan Ekonomi Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir paylaşımında, son emre uyulmamasının STK'ların Afganistan'da faaliyet gösterme lisanslarını kaybetmelerine yol açacağı uyarısında bulundu.

Bakanlık, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin kayıt, koordinasyon, liderlik ve denetiminden sorumlu olduğunu bildirdi. Paylaşıma göre Afganistan hükümeti, Taliban tarafından kontrol edilmeyen kurumlardaki tüm kadın çalışmalarının durdurulmasını emretti. Paylaşımda, "İş birliği yapılmaması halinde söz konusu kurumun tüm faaliyetleri iptal edilecek ve bakanlık tarafından verilen faaliyet ruhsatı da iptal edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bu ayın başlarında, Afgan kadın insani yardım çalışanlarının büyük bir kısmının çalışmalarının engellendiğini duydu. Üst düzey bir BM yetkilisi olan Tom Fletcher'a göre, kadın ya da erkek personelinin Taliban'ın ahlak polisi tarafından durdurulduğunu bildiren insani yardım kuruluşlarının oranı da arttı.

Taliban ise, yardım kuruluşlarının çalışmalarını engellediklerini ya da faaliyetlerine müdahale ettiklerini reddetti.

Afgan kadınların, evlerindeki pencere kenarlarına oturması ve dışarı bakması da yasaklandı

Kadınların yaşam ve faaliyet alanlarının gittikçe sınırlandırıldığı Afganistan'da Taliban lideri Hibatullah Akhundzada, binaların pencerelerinin kadınların oturabileceği ya da ayakta durabileceği yerlere bakmasını da yasakladı. Sosyal medya üzerinden cumartesi günü yayınlanan dört maddelik bir kararnamede, Akhundzada'nın emrinin, yeni binaların yanı sıra mevcut binalar için de geçerli olduğu belirtildi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Pencereler, avlu ya da mutfak gibi alanlara bakmamalı ya da bu alanları görmemelidir. Bir pencere böyle bir alana bakıyorsa, o mülkten sorumlu kişi, bir duvar, çit veya perde kurarak 'zararı ortadan kaldırmak' için bu görüşü gizlemenin bir yolunu bulmalıdır. Belediyeler ve diğer yetkililer yeni binaların inşasında konutların içine ya da üzerine bakan pencereler açılmaması için denetim yapmalıdır."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Afganistan, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'dan Kadınlara Yönelik Yeni Sınırlamalar: STK'lar Kapatılacak - Son Dakika

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