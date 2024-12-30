Taliban, kadınların pencereden dışarı bakmasını yasakladı - Son Dakika
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Dünya

Taliban, kadınların pencereden dışarı bakmasını yasakladı

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Afganistan'da Taliban yönetimi, kadınların hayatını cehenneme çevirmeye devam ediyor. Son olarak, Afgan kadınların evlerinde pencere kenarına oturup dışarı bakması yasaklandı.

30.12.2024 17:39  Güncelleme: 17:56
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Afganistan'da iktidara geldiği günden bu yana kadınların hayatına aşama aşama kısıtlama getiren Taliban, son olarak Afgan kadınların evlerinde pencere kenarına oturup dışarı bakmasını yasakladı.

4 MADDELİK KARARNAME

Sosyal medya üzerinden cumartesi günü yayınlanan 4 maddelik bir kararnamede, Taliban lideri Hibatullah Akhundzada'nın emrinin, yeni binaların yanı sıra mevcut binalar için de geçerli olduğu belirtildi. Kararnamede, şu ifadelere yer verildi: "Pencereler, avlu ya da mutfak gibi alanlara bakmamalı ya da bu alanları görmemelidir. Bir pencere böyle bir alana bakıyorsa, o mülkten sorumlu kişi, bir duvar, çit veya perde kurarak 'zararı ortadan kaldırmak' için bu görüşü gizlemenin bir yolunu bulmalıdır. Belediyeler ve diğer yetkililer yeni binaların inşasında konutların içine ya da üzerine bakan pencereler açılmaması için denetim yapmalıdır."

Taliban, kadınların pencereden dışarı bakmasını yasakladı

KADIN ÇALIŞTIRAN STK'LAR KAPATILACAK

Öte yandan Afganistan'da daha önce kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını yasaklayan Taliban, kadınları istihdam eden tüm yerli ve yabancı sivil toplum gruplarını da kapatacağını açıkladı. Taliban, sivil toplum kuruluşlarında çalışanı kadınların başörtüsü takmayarak şeriat yasasını çiğnediğini söyleyip, kadınlara STK çalışmaların yasaklamıştı. Afganistan Ekonomi Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir paylaşımında, son emre uyulmamasının STK'ların Afganistan'da faaliyet gösterme lisanslarını kaybetmelerine yol açacağı uyarısında bulundu.

Taliban, kadınların pencereden dışarı bakmasını yasakladı
Kaynak: ANKA

Afganistan, Politika, 3-sayfa, Dünya, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, kadınların pencereden dışarı bakmasını yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Serkan Yalçın:
    Türkiye'de olması gereken 63 172 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Çok istiyorsan gidebilirsin yaaşşaakkk 0 0
    ferhat eserin anasını sikin:
    o.çocuğu serkan yalçın 0 0
    kamer tekeş:
    keske sektirip gitsen oraya sen ve senin gibiler!! 0 0
    Emre özenç:
    Çok beğeniyorsan aileni de al git kim tutuyor seni yasa seriatini. 0 0
  • Üretim Varolz:
    Şeriat yönetimi gelsin diye bas bas bağıranlar gitsin işte Afganistana. 171 52 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HELAL, MADEM SERIAT TAM OLSUN, GİTMEK ISTEYEN OLURSA VIZE KOLAYLIGI SAGLANSIN 184 30 Yanıtla
  • AYYILDIZ TİM Sessizce Nöbetteyiz:
    Bildiğin şeriat adı attında millete eziyet ve hüriyetten yoksun bırakma suçu işliyorlar. sorsan talibana şeriat nedir kendileri bile bilmiyor ne olduğunu kafalarına göre bir kanun koyup adına şeriat diyorlar. tabi yersen şeriat birşeylerı kısıtlamak için değil haklıyla suçluyu ayırmak ve devletin yasalarını adaletli ve adil şekilde yönetmektir. bunlarin şeriati biraz keyfi şeriat gibi sanki....ALLAH ISLA ETSİN. 135 16 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Şeriat tam da budur kafasına göre yönetim şekli onlarda kafasına göre yönetiyorlar. Allahın kanunları diyenler kendilerini kandırıyor. Allahın şeriat diye bir kanunu yoktur. 0 0
  • Filozof sn.:
    Türk kadını iyi analiz etsin bunları sonu bunlar gibi olabilir 101 32 Yanıtla
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