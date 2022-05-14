Avrupa'da birbirinden farklı gelinlik modelleri, tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bunlardan bazıları ilgi görürken, bazıları da eleştiri alıyor. Ancak Avrupa'da son olarak bir gelinlik mağazası tarafından tasarlanan "tanga gelinlik" tartışmaların odağı haline geldi.
Geçtiğimiz günlerde mağazanın sosyal medya hesabından bir manken üzerinde çekilmiş fotoğraflarla görücüye çıkarılan tanga gelinlik, çok sayıda eleştiri aldı. Sosyal medya kullanıcıları, gelinliğin düğün için uygun olmadığı görüşünü savundu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da gelinliğin tamamen mahrem bölgeleri açıkta bıraktığını ve bu tarz bir gelinliğin konuklara da saygısızlık olacağını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları, "Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler" şeklinde yorumlarda bulundu.
İşte o gelinlik:
Son Dakika › Dünya › Tanga gelinlik eleştiri oklarının hedefi oldu: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler - Son Dakika