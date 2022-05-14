Tanga gelinlik eleştiri oklarının hedefi oldu: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler - Son Dakika
Üye Girişi

Tanga gelinlik eleştiri oklarının hedefi oldu: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler

14.05.2022 13:47

Avrupa'daki bir gelinlik mağazası tarafından tanıtılan tanga gelinlik, eleştiri aldı. Sosyal medya kullanıcıları, gelinliğin düğün için uygun olmadığı görüşünü savundu.

Avrupa'da birbirinden farklı gelinlik modelleri, tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bunlardan bazıları ilgi görürken, bazıları da eleştiri alıyor. Ancak Avrupa'da son olarak bir gelinlik mağazası tarafından tasarlanan "tanga gelinlik" tartışmaların odağı haline geldi.

GELİNLİĞE TEPKİ YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde mağazanın sosyal medya hesabından bir manken üzerinde çekilmiş fotoğraflarla görücüye çıkarılan tanga gelinlik, çok sayıda eleştiri aldı. Sosyal medya kullanıcıları, gelinliğin düğün için uygun olmadığı görüşünü savundu.

"YATAK ODASINDA GİYSİN"

Bazı sosyal medya kullanıcıları da gelinliğin tamamen mahrem bölgeleri açıkta bıraktığını ve bu tarz bir gelinliğin konuklara da saygısızlık olacağını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları, "Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte o gelinlik:

Tanga gelinlik kriz çıkardı: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler
Tanga gelinlik kriz çıkardı: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler
Tanga gelinlik kriz çıkardı: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler




YORUMLAR
500
GELİNLİK YERİNE FORMA GİYEN KIZLAR, NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU GELİNLİK YERİNE FORMA GİYEN KIZLAR, NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu

Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tanga gelinlik eleştiri oklarının hedefi oldu: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler - Son Dakika


Son Dakika
13:43 Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi! Kim Jong-un açıklama yaptı
13:27 BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmelere başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 13:51:13. #1.11#
SON DAKİKA: Tanga gelinlik eleştiri oklarının hedefi oldu: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement