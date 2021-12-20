Tapınakta dehşete düşüren olay! Saygısızlık ettiklerini iddia ettikleri 2 kişiyi döverek öldürdüler

Ülke basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Amritsar kentinde bulunan Sihlerin "Altın Tapınak" isimli mabedinde dün bir kişi dövülerek öldürüldü.

KUTSAL KILICI ALMAK İSTEMİŞ

Polis yetkilileri, bu kişinin tapınakta Sihizmin kutsal kitabı Guru Granth Sahib'in yanında duran kılıcı almaya çalıştığını belirterek, içeride bulunanların tutarak dışarı çıkardığı bu kişinin çıkan kavgada öldüğünü ifade etti.

BAYRAĞI ALMAK İSTERKEN DÖVÜLDÜ

Kapurthala şehrinde bugün yaşanan diğer olayda da bir kişi, tapınaktaki Sih bayrağını almaya çalıştıktan sonra Sihler tarafından dövülerek öldürüldü. Haberlerde, polisin ilk başta bu kişiyi gözaltına aldığı ancak halkın daha sonra polisle çatıştığı ve adamı öldürdüğü belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Pencap eyaleti polis biriminden yapılan açıklamada, Amritsar ve Kapurthala'daki talihsiz olaylardan sonra "Pencap'taki yasa ve düzeni bozan herkese karşı sert adımlar atılacağı" ifade edildi. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.