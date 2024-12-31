Tayland, BRICS\'e Ortak Ülke Statüsünde Katılıyor

TAYLAND Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren BRICS'e ortak ülke statüsünde katılacağını açıkladı.
Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamada, ülkenin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren BRICS'e ortak ülke statüsünde üye olacağı ifade edildi. Açıklamada, "Tayland 28 Aralık 2024'te, BRICS'in 2024 dönem başkanı Rusya'dan, Tayland'ın 1 Ocak 2025'ten itibaren BRICS'e ortak ülke statüsünde katılacağına dair bildirim aldı" denildi.
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