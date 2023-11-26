 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tayland'da düğün katliamı: Damat 4 kişiyi öldürdü ve intihar etti - Son Dakika

Tayland'da düğün katliamı: Damat 4 kişiyi öldürdü ve intihar etti

Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde düğünde yaşanan olayda, damat Chaturong Suksuk gelin dahil 4 kişiyi öldürdü ve ardından intihar etti. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Tayland\'da düğün katliamı: Damat 4 kişiyi öldürdü ve intihar etti
26.11.2023 - 13:11,
Abone Ol

Tayland'da damat, düğün sırasında gelin dahil 4 kişiyi vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Bangkok Post'un haberine göre, olay Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki düğünde yaşandı.

Düğünde 29 yaşındaki damat Chaturong Suksuk, henüz belirlenemeyen nedenle arabasından aldığı silahla 44 yaşındaki gelin Kanchana Pachunthuek, gelinin annesi ve kız kardeşi ile bir kişiyi vurarak öldürdü.

Bir kişiyi de ağır yaralayan damat, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Tayland, İntihar, Cinayet, Suç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayland'da düğün katliamı: Damat 4 kişiyi öldürdü ve intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
15:03 Samsunspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
15:03 Kulisleri hareketlendiren iddia: AK Parti'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler Ali Yerlikaya ve Murat Kurum
14:51 Survivor All Star'ınson yarışmacısı Hakan Hatipoğlu oldu
14:31 Bursa'da 5 bin çocuk, Filistin için 1,5 km'lik sevgi zinciri oluşturdu
14:08 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ettik, 450 yeni tüneli hizmete sunduk
14:00 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Aday adaylığı başvuru ücretleri Gazze'de yaşayan Müslümanlara gönderildi
13:47 Midilli açıklarında kargo gemisi battı! 13 denizciyi arama çalışmaları sürüyor
13:46 Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tekneler battı, ağaçlar devrildi
13:09 İsrail ordusunun yasağına rağmen onlarca Filistinli sahillere akın etti
12:49 İbrahim Selim ile Daye Ay çifti nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2023 15:17:36. #1.12#
SON DAKİKA: Tayland'da düğün katliamı: Damat 4 kişiyi öldürdü ve intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement