Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinde yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi.
Tayvan itfaiye yetkilileri, Ada'nın güneyindeki Tainan ilinde çöken bir evden 6 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Yetkililer, deprem nedeniyle bir köprünün hasar gördüğünü belirtti.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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