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Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor - Son Dakika

Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor

06.10.2021 08:35

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek dünya basınında yer almıştı. Manşetlere taşınan bebeğin şimdilerde ABD'nin Arizona eyaletinde ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

Taliban'ın yönetime gelmesi sonrasında binlerce insan Afganistan'dan kaçmaya çalışırken Hamid Karzai Havalimanı'nda ABD askerlerine teslim edildiğinde dünya çapında manşetlere çıkan Afgan bebeğin Arizona'da yaşadığı ortaya çıktı.

MANŞET OLDUĞUNDA 17 GÜNLÜKTÜ

Ağustos ayında havaalanındaki kaos ortasında dikenli tellerin üzerinden ABD Deniz Piyadeleri'ne teslim edildiğinde sadece 17 günlük olan Liya ve ailesi şimdi Arizona'da yaşıyor.

ABD ORDUSUNA ÇALIŞTIĞI İÇİN HEDEFTİ

Liya'nın babası Hameed'in, beş yıl boyunca ABD ordusunda tercüman ve danışman olarak çalışması onu Taliban için bir hedef haline getirmişti. Independent'a göre de, Ağustos ayında ABD vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yardım etti.

''BEBEĞİMİZİ İLK KEZ ORADA KUCAĞIMA ALDIM''

Hameed o günleri şöyle anlattı: "İnsanların öldürüldüğüne veya kaybolduğuna dair istihbarat aldık. Bir gün benim de evime gelineceğini biliyordum ve zamanla yarışıyorduk. Bebeği güvenli bir yere götürmek için çaresizce ve kalabalığın içinde ezilerek öldürüleceğinden endişelenerek, onu çitin üzerine kaldırdım ve bir ABD askerinden yardım istedim. Ağustos boyunca havalimanında kalıyordum. Bebeğimi görememiştim. Kızımı ilk kez eşim Sadia'nın kucağında havalimanına gelince gördüm. Ben de bebeğimi ilk kez o anda kucağıma alabilmiştim. Taliban, havalimanı girişinde eşimden tüm birikimimizi almış. Tek çarem kalkan bir uçağa binmekti."

''BURADA GELECEK KURMAYA ÇALIŞIYORUZ''

"Hayatımıza sıfırdan başlamamız gerekiyor" diyen Hameed, sözlerini şöyle noktaladı: ''Burada bir gelecek kurmaya çalışıyoruz ama birçok aile çocuklarıyla hala Afganistan'da sıkışıp kalmış durumda aklımız onlarda''

Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor

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Son Dakika Dünya Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor - Son Dakika Dünya


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