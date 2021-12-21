Tembellere güzel haber! Egzersiz için sadece hap kullanmanız yeterli olacak

Başkent Kanberra'da bulunan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, bedende eşsiz moleküler sinyaller tespit ettiklerini ve bunların spor yapamayan kişilere egzersizin faydalarından yararlanabilmeleri için verilebileceğini açıkladı. Clinical and Experimental Ophthalmology adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, söz konusu sinyallerin egzersizden hemen sonra beynimize ve potansiyel olarak da gözlerimize gönderildiği ifade edildi.

YENİDEN KODLANIP HAP OLACAKLAR

ANU'daki Net Görüş Araştırma Laboratuvarı'nın başındaki Riccardo Natoli, bu sinyallerin yeniden kodlanarak bir hapa dönüştürülebileceğini ve vitamin takviyesi gibi alınabileceğini duyurdu. Natoli, "Egzersiz sırasında merkezi sinir sistemine gönderilen yararlı mesajlari lipid partikülleri dediğimiz şeylerde depolanıyor. Biz temelde egzersizden elde edilen bu moleküler mesajları, fiziksel olarak egzersiz yapamayacak kişilere verilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Egzersizle göz sağlığı arasındaki ilişkinin de incelendiği araştırmada çalışan bilim insanlarından Joshua A. Chu-Tan, "Egzersizin görme duyumuza iyi geldiğini biliyoruz. Fakat bunun ne ölçüde faydalı olduğu hala bilinmiyor. Amacımız egzersizin moleküler düzeydeki yararlarını ve merkezi sinir sistemiyle retina için nasıl faydalı olduğunu anlamak" dedi.

Bilim insanları, bu çalışmanın gelecekte Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik rahatsızlardan mustarip kişilere fayda sağlayabileceğini düşünüyor. Chu-Tan, "Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklardan biliyoruz ki, belirli şekilde egzersiz yaparsanız potansiyel olarak nöronal aktiviteyi harekete geçirebilirsiniz" dedi.

HERKES KULLANAMAYACAK

Diğer taraftan bilim insanı, bunun retina seviyesinde nasıl çalıştığının henüz anlaşılmadığını fakat bu alanda ileride yapılacak çalışmalarla nörolojik hastalıkların ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini de söyledi. Araştırmacılar, böyle bir hapın geliştirilmesi halinde yalnızca risk altındaki kişilere verilmesinin amaçlandığını ve herkesin erişimine açık olmayacağını ifade etti.