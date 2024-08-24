Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi

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Almanya'nın Solingen kentinde gerçekleştirilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 8 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Öte yandan saldırıya ilişkin 15 yaşındaki bir şüpheli ise gözaltına alındı.

24.08.2024 21:45  Güncelleme: 22:07
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Çeşitlilik Festivali"nde dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Markus Caspers, Düsseldorf Emniyet Müdürlüğünden Thorsten Fleiss ve Wuppertal Emniyet Müdürü Markus Röhrl, Wuppertal kentinde düzenledikleri basın toplantısında çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Fleiss, saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadının öldüğünü, 4'ü ağır 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırı üstlendi

15 YAŞINDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah 15 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini veren Fleiss, bu kişinin saldırıyla bağlantısının araştırıldığını ifade etti. Fleiss, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini varsaydıklarını, ancak olayın tüm yönlerinin soruşturulduğunu dile getirdi. Eldeki veriler doğrultusunda eyalette aramaların yapıldığını belirten Fleiss, toplanan deliller arasında bıçakların da bulunduğu bilgisini verdi.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ

Gözaltı gelişmesi henüz yeniyken bu kez de terör örgütü DEAŞ, 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişinin yaralandığı kanlı saldırıyı üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırı üstlendi

SALDIRGAN DOĞRUDAN İNSANLARIN BOYUNLARINI HEDEF ALDI

Fleiss, görüntülerin değerlendirilmesine dayanarak saldırganın doğrudan insanların boyunlarını hedef aldığını varsaydıklarını ifade etti. Fleiss, halktan provokasyonlara karşı uyanık olmalarını, olaya ilişkin varsa ellerindeki bilgi ve görüntüleri Kuzey Ren Vestfalya Emniyet Müdürlüğünün oluşturduğu internet sayfasına yüklemelerini istedi.

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ ZANLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Caspers da şimdiye kadar failin bulunmadığını, bu yüzden kimliği belirsiz kişi hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Gözaltına alınan kişinin "planlanan suçu bildirmemekle" suçlandığını dile getiren Caspers, görgü tanıklarının, kimliği belirsiz birinin saldırıdan kısa süre önce gözaltındaki kişiyle saldırıya ilişkin görüşme yaptığını duyduklarını anlattıklarını söyledi. Caspers, 15 yaşındaki genci zanlı olarak değerlendirmediklerini belirterek, "Şu ana kadar (gencin) sadece bir kişiyle konuştuğunu biliyoruz. Bu kişinin de fail olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırı üstlendi

BAŞBAKAN SCHOLZ VE CUMHURBAŞKANI STEINMEIR'IN AÇIKLAMALARI

Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, saldırganın hızlı bir şekilde yakalanmasını ve kanunlar çerçevesinde sert şekilde cezalandırılmasını istedi. Saldırıyı "korkunç bir olay" olarak nitelendiren Scholz, ölenlerin yasını tuttuklarını belirtip yaralılara acil şifalar diledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç olayın ülkeyi sarstığını belirterek,"Failin hesaba çekilmesi lazım. Biz, nefrete ve şiddete karşı birlikte duruyoruz." ifadesini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırı üstlendi

NE OLMUŞTU?

Wuppertal Polis Sözcüsü Alexander Kresta, dün akşam yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.37'de çok sayıda tanığın telefonla polis merkezini arayarak festivalde bir kişinin insanlara bıçakla saldırdığı ihbarında bulunduğunu söylemişti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş ama saldırgan kaçmıştı. Solingen Belediyesi de yarın sona ermesi beklenen "Çeşitlilik Festivali" kapsamında bugün ve yarın yapılacak etkinliklerin iptal edildiği açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen\'deki kanlı saldırıyı üstlendi
Kaynak: AA

Solingen, Almanya, 3-sayfa, Dünya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunuss Bayern: İyi oldu 7 32 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: teröre lanet olsun 36 1 Yanıtla
  • soner: Besleyin kargayı oysun gözünüzü 22 5 Yanıtla
  • Gipsy King: Almanya hertürlü mülteci ile doldu. Kaçınılmaz bu olaylar. 16 4 Yanıtla
  • Sabri İnce: Kaos ortamında yaşamayı öğreneceksiniz. Solinğen de kundaklanan vatandaşlarımız unutulmadı . 12 4 Yanıtla
  • Salıh Ozturk: 15 yaşında ki bir çocuk nasıl 2 dakika içerisinde 11 kişiyi bıçaklasın.Bir de direkt olarak öldürücü darbelerle 16 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Dedaş adamdır 0 9 Yanıtla

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