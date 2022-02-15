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Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 4 sivil ölü, 12 sivil yaralı - Son Dakika

Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 4 sivil ölü, 12 sivil yaralı

15.02.2022 18:48

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez bölgesine düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil de yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez bölgesine terör örgütü PKK/ YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil de yaralandı.

TERÖR MEVZİLERİ VURULDU

Saldırıda kentte bulunan bir klinik ve seyir halindeki bir minibüsün hasar aldığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Muhalifler, Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anında sokakta bulunan siviller panik halinde güvenli yerlere doğru kaçtığı görüldü. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.

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Saldırı, Terör, YPG, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 4 sivil ölü, 12 sivil yaralı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 4 sivil ölü, 12 sivil yaralı - Son Dakika
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