Texas'ta 5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Dünya

Texas'ta 5 Büyüklüğünde Deprem

Texas\'ta 5 Büyüklüğünde Deprem

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Toyah bölgesinin kuzeybatısında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak belirlendi ancak can kaybı ve hasar durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

15.02.2025 11:37  Güncelleme: 11:39
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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Toyah bölgesinin kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Texas eyaletine bağlı Toyah bölgesinin kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Büyüklüğü 5 olan depremin, 6 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı

Kaynak: DHA

3-sayfa, Deprem, Dünya, Son Dakika

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