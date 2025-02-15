Texas\'ta 5 Büyüklüğünde Deprem

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Toyah bölgesinin kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Texas eyaletine bağlı Toyah bölgesinin kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Büyüklüğü 5 olan depremin, 6 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı
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