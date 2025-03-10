ALMANYA'DA bugün gerçekleştirilecek havalimanlarında görevli yer personelinin grevleri nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 9 noktaya seferlerini iptal etti.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan duyuruda, ülkede bugün gerçekleştirilecek grev nedeniyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.
Son Dakika › Dünya › THY, Almanya'daki Grev Nedeniyle 9 Noktaya Seferlerini İptal Etti - Son Dakika
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