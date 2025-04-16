Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de resmi temaslarda bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye\'de resmi temaslarda bulundu

SURİYE'de resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yeni hükümetin Suriye ve Suriye halkı için çok güzel hizmetler yapmasını niyaz ediyoruz.

16.04.2025 22:18  Güncelleme: 22:39
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SURİYE'de resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yeni hükümetin Suriye ve Suriye halkı için çok güzel hizmetler yapmasını niyaz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla tüm Bakanlıklar ve özel sektör kuruluşları olarak adeta iki devlet tek millet gibi, stratejik iş birliği, ekonomik ve sosyal tam entegrasyon noktasında her türlü koordinasyonu ve iş birliğini yapmaya hazırız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir takım resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkent Şam'a geldi.

SURİYE EKONOMİ VE SANAYİ BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

İlk olarak Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Bolat, özgür ve yeni Suriye'nin gelişimi için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyledi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamaya Suriye'nin yeniden kuruluşunu ve kurtuluşunu kutlayarak başlayan Bakan Bolat, "Hep birlikte yepyeni, güçlü, istikrarlı, birlik içinde yeni Suriye oluşturulacak. Biz de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkı olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Suriye'nin sanayisiyle, tarımıyla, hizmetler sektörüyle, enerjisiyle yeniden güçlü şekilde ekonomisini kurup, halkının refah içinde olacağı istikrarlı Suriye'nin kuruluşu için biz de gayret edeceğiz çünkü Türkiye ve Suriye'nin istikrarı ve birliği birbirinden ayrılamaz" dedi.

Toplantıda konuşan Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar ise, "Ülkemizle ilgili şu an malum bir takım engeller var ama bunları aşacağız. Suriye, coğrafya, tarih ve kültür olarak Türkiye'ye çok yakın bir ülke. İki ülke arasında çok etkin bir ilişki kuracağız, beraber çalışacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki ilişkiler zaten çok nitelikli ilişkiler. Dolayısıyla biz burada adeta tarihi yeniden yazmaya çalışacağız. Hedefimiz ilişkileri kolaylaştırmak ve geliştirmek olacak. Bu çalışmalara kalbimizi de katacağız" dedi.

SURİYE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Bakan Bolat, temaslarına Suriye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile devam etti. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Bakan Bolat, toplantıların ardından yaptığı açıklamada, "Yeni ve özgür Suriye'nin istikrar içinde, güçlü şekilde, ekonomisini geliştirmiş, halkının refahını artırmış şekilde yola devam etmesini ve iki kardeş, komşu ülke Suriye ve Türkiye'nin birlikte siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel olarak ittifak içinde olmasını yürekten arzu ediyoruz. Yeni hükümet kurulduktan sonra Şam'a gelen ilk resmi heyetiz. Güçlü bir ülke için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç var. Güçlü bir ekonomi olması için, güçlü ticarete ve yatırımlara ihtiyaç var. Ekonomik entegrasyon olması için de güçlü bir ulaştırma altyapısına ihtiyaç var. Başta karayolları, demiryolları, denizyolları, havayolları olmak üzere altyapıların yenilenmesi, onarılması ve de uluslararası geçişlere ve hatlara bağlantıların gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Yol medeniyet demektir' diyor" dedi.

Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ise, "Özellikle kurtuluştan sonra Suriye'ye hoş geldiniz. Devrimden sonra Türkiye her zaman bize destekte bulundu, bu ziyarette onun taçlandırılması niteliği taşıyor. Bu ziyaret aynı zamanda ikili iş birliğinin daha da aktif hale getirilmesi için başlangıç niteliği de taşıyorö diye konuştu.

SURİYE MALİYE BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Bakan Bolat daha sonra Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ve heyeti ile bir araya geldi. Toplantıların ardından açıklama yapan Bakan Bolat, "Suriye'nin 13-14 sene boyunca geçirdiği zor günlerde Türkiye; hükümet, devlet ve millet olarak Suriye halkının yanında yer alıyor. 29 Mart'ta kurulan yeni hükümetin Suriye ve Suriye halkı için çok güzel hizmetler yapmasını niyaz ediyoruz. Bu noktada biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla tüm Bakanlıklar ve özel sektör kuruluşları olarak adeta iki devlet tek millet gibi, stratejik iş birliği, ekonomik ve sosyal tam entegrasyon noktasında her türlü koordinasyonu ve iş birliğini yapmaya hazırız. Yeni Suriye'nin istikrarı, bütünlüğü, birliği ve iyi, güçlü ekonomiye sahip olması için de birlikte ortak çalışmaya hazırız. Türkiye ve Suriye bu coğrafyada batı ile doğu arasında, Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü vazifesi görmektedir, birleştiricidir. Zor günleri atlatıp yeni döneme umutla bakan Suriye'de tarımdan sanayiye, hizmetlerden savunmaya, ulaştırmadan altyapıya, enerjiden teknolojiye her alanda Suriye'nin yeniden imarı noktasında katkı vermeye hazırız" dedi.

Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ise, "Yeni Suriye'de özel sektörün dümen başına geçmesi için istekteyiz, bundan sonra hükümet bunlarla uğraşmak istemiyor, bu yükün altına girmek istemiyor. Suriye'de yatırım imkanları var, bu yatırım imkanlarının yanı sıra Türkiye'nin büyük deneyimleri var, bu deneyimlerden yararlanmak istiyoruz. Türkiye ile gerçek anlamda stratejik bir ortaklık istiyoruz. Türkiye'den bir heyetin ve onlara eşlik eden iş insanlarının bizi ziyaret etmesi büyük anlam taşımakta, desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Bakanlık ziyaretlerinin ardından Bolat, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi'yi kabul ederek, iki ülke arasında yapılması gereken çalışmaları ele aldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de resmi temaslarda bulundu - Son Dakika

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