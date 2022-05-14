Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı - Son Dakika
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Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı

14.05.2022 10:18
Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı

Utah Üniversitesi Moran Göz Merkezi'ne organ bağışı için getirilen ve beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın vefatının üzerinden 5 saat geçmesine rağmen gözleri yeniden diriltildi. Dr. Fatima Abbas liderliğindeki doktor ekibi, hastanın gözlerini aldıktan sonra gözlere ışınlarla bir işlem uyguladı. İşlem sayesinde ölen şahsın gözleri yeniden açıldı ve karşıya doğru bakmaya başladı. Alanında bir ilk olma özelliği taşıyan bu olayın ardından yeni bir çalışma başlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Utah Üniversitesi Moran Göz Merkezi'nde duyanları biraz ürküten biraz da sevindiren bir olay yaşandı. Organ bağışı için merkeze getirilen ve organları alınmaya hazırlanan kişinin gözleri, vefatının üzerinden 5 saat geçtikten sonra yeniden canlandı.

ODADAKİLER DONDU KALDI

Dr. Fatima Abbas liderliğindeki doktor ekibi, hastanın gözlerini aldıktan sonra gözlere ışınlarla bir işlem uyguladı. İşlem sayesinde ölen şahsın gözleri yeniden açıldı ve karşıya doğru bakmaya başladı. Alanında bir ilk olma özelliği taşıyan bu olayın ardından yeni bir çalışma başlatıldı.

BEYİN ÖLÜMÜNDEN SONRA YAŞAM ARAŞTIRILACAK

Dr. Fatima Abbas ve ekibi, şahit oldukları olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için kolları sıvadı. Ekip, beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yeniden dirilme ihtimalini olup olmadığını öğrenmek için hummalı bir araştırmaya girişti.

"BİR İLKİ YAŞIYORUZ"

Nature dergisinde de yayınlanan araştırma hakkında konuşan Yine Utah Üniversitesi'nden Dr. Frans Vinberg, "Retina hücrelerinin canlı gözde olduğu gibi birbiriyle konuşmasını sağladık. Bu daha önce hiçbir şekilde elde edilemeyen bir durumdu" dedi.

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