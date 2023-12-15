Tonga nerede, hangi kıtada? Tonga\'nın nüfusu ne kadar? Tonga hangi dili konuşuyor?

Tonga, Pasifik'in göz kamaştıran cennet köşelerinden biridir. 100 bin civarındaki sakin nüfusu, Tonga Pa'anga'nın kullanımı ve geleneksel Tongaca dilinin varlığı, adanın kendine özgü atmosferini yansıtmaktadır.Bu Pasifik cenneti, doğa severler ve deniz meraklıları için unutulmaz bir kaçış sunmaya devam ediyor.

TONGA COĞRAFİ KONUMU

Tonga, Güney Pasifik'te Polinezya bölgesinde yer alan bir ada ülkesidir. Kuzeyde Fiji, batıda Wallis ve Futuna, güneyde Yeni Zelanda ile komşudur. Tonga, Okyanusya kıtasında konumlanmış bir ülkedir.

TONGA NÜFUSU NE KADAR?

Tonga'nın nüfusu, yaklaşık olarak 100 bin kişidir. Bu, adanın sakin ve kültürel zenginlikleri içinde barındıran bir nüfus büyüklüğüdür.

TONGA PARA BİRİMİ

Tonga'nın resmi para birimi Tonga Pa'anga'dır (TOP). Tonga Pa'anga, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.

TONGA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Tonga'nın resmi dili Tongaca'dır. Tongaca, ülkede konuşulan en yaygın dil olup, eğitim sistemi ve yönetim dili olarak kullanılmaktadır.

TONGA VİZE POLİTİKASI

Tonga, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıyan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihte güncel vize politikasını kontrol etmek her zaman önemlidir.