Tonga nerede, hangi kıtada? Tonga\'nın nüfusu ne kadar? Tonga hangi dili konuşuyor?

Tonga, Pasifik'in göz kamaştıran cennet köşelerinden biridir. 100 bin civarındaki sakin nüfusu, Tonga Pa'anga'nın kullanımı ve geleneksel Tongaca dilinin varlığı, adanın kendine özgü atmosferini yansıtmaktadır.Bu Pasifik cenneti, doğa severler ve deniz meraklıları için unutulmaz bir kaçış sunmaya devam ediyor.
Tonga, Güney Pasifik'te Polinezya bölgesinde yer alan bir ada ülkesidir. Kuzeyde Fiji, batıda Wallis ve Futuna, güneyde Yeni Zelanda ile komşudur. Tonga, Okyanusya kıtasında konumlanmış bir ülkedir.
Tonga'nın nüfusu, yaklaşık olarak 100 bin kişidir. Bu, adanın sakin ve kültürel zenginlikleri içinde barındıran bir nüfus büyüklüğüdür.
Tonga'nın resmi para birimi Tonga Pa'anga'dır (TOP). Tonga Pa'anga, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.
Tonga'nın resmi dili Tongaca'dır. Tongaca, ülkede konuşulan en yaygın dil olup, eğitim sistemi ve yönetim dili olarak kullanılmaktadır.
Tonga, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıyan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihte güncel vize politikasını kontrol etmek her zaman önemlidir.
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