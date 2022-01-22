Üye Girişi
Tonga: Yanardağ patlaması ve tsunamiden kurtulanlar yaşadıklarını anlatıyor - Son Dakika
BBC

Tonga: Yanardağ patlaması ve tsunamiden kurtulanlar yaşadıklarını anlatıyor

22.01.2022 14:43
Tonga: Yanardağ patlaması ve tsunamiden kurtulanlar yaşadıklarını anlatıyor

Yaşanan felaketin boyutları yardım çalışmaları ve iletişimi zorlaştırırken, hayatta kalanların olağanüstü hikayeleri de dünyanın dört bir yanında duyulmaya başladı.

14 Ocak'da büyük bir yanardağ patlamasından sonra tsunami yaşanan Büyük Okyanus'daki takım ada ülkesi Tonga'da felaketten kurtulanların yaşadıkları yavaş yavaş duyulmaya başladı.

Yerel bir radyo istasyonuna, tsunamiden kurtulabilmek için bir günden fazla yüzdüğünü anlatan Lisala Folau'nun öyküsü özellikle dünyanın dört bir yanında yankı yarattı.

Cuma günü BBC'nin ulaşıp konuştuğu Folau, tsunami ile denize sürüklendikten sonra bir kütük parçasına sarıldığını ve o şekilde bir günden fazla süreyle yüze yüze kıyıya ulaşmayı başardığını anlattı.

Tonga adalarında şu ana kadar resmen doğrulanan can kaybı 3, ama felaketin yıkım yarattığı takım adalarda hasar ve kaybın gerçek boyutlarının anlaşılması zaman alacak gibi görünüyor.

Tonga'yı dış dünyaya bağlayan denizaltındaki tek kablonun hasar görmesi nedeniyle iletişim de büyük ölçüde kesintiye uğradı.

BBC'ye konuşan felaketzede Lisala Folau büyük bir dalganın kendisine doğru geldiğini gördüğünde korktuğunu ama Tanrı'nın onu koruyacağına inandığını anlattı.

Yardımlar ulaşmaya başladı

Bu arada Tonga adalarına gemiler ve uçaklarla yardım gönderen ülkelerin sayısı da artıyor ve ilk yardımlar da ulaşmaya başladı.

Cuma günü takım adaların en büyüğü olan Tongatapu'ya ulaşan bir Yeni Zelanda gemisi ilk büyük uluslararası yardımdı. Bu gemi 250 bin litre su ve günde 70 bin litre deniz suyunu içme suyuna çevirebilecek kapasitede bir arıtma tesisi taşıyordu.

Birleşmiş Milletler temiz su bulabilmenin Büyük Okyanus'daki bu ada ülkesinde şu anda en büyük sorun olduğunu bildirdi.

Buna karşılık Cuma günü ülkenin en büyük ana adasında yapılan testlerin, içme suyunun güvenli olduğunu gösterdiği açıklandı.

Yeni Zelanda hükümeti de yaptığı güncelleme açıklamasında "Yine de Tongatapu'daki bazı bölgeleri içme suyuna ulaşamıyor. İçme suyu dış çeperdeki adalara iletiliyor" dedi.

Açıklamada çok sayıda kişiden haber alınamadığı haberlerine karşılık şu ana kadar felakette öldüğü doğrulanan, ikisi Tonga vatandaşı biri İngiliz vatandaşı olmak üzere üç kişi olduğu da eklendi.

Avustralya'nın yardım çalışmalarına tahsis ettiği, en büyük gemisi HMAS Adelaide de bugün Tonga'ya gitmek üzere yola çıktı.

Çeperlerdeki küçük adalarda kurtarma ve yardım çalışmalarında kullanılabilecek helikopterler de götüren HMAS Adelaide'in Tonga'ya bu hafta ortasında ulaşması bekleniyor.

İngiltere de Cuma günü HMS Spey adlı donanma gemisini Tonga'ya yardıma tahsis ettiğini bildirdi ve Avustralya gemisiyle gitmek üzere önceden yardım malzemesi de gönderdi.

Volkanik küllerin adanın üstüne çökmesinin yarattığı güçlükler nedeniyle uluslararası yardımlar ilk günlerde ulaştırılamadı.

Havaalanı küllerden temizlendi

Yardım gönüllüleri yardım malzemesi taşıyan uçakların inebilmesi için, günlerce, en büyük ada Tongatapu'daki havaalanının pistini küllerden temizlemek için çalıştı.

Havadan yardım taşıyan Yeni Zelanda ve Avustralya'nın gönderdiği ilk iki uçak Perşembe günü indi. Bu uçaklar içme suyu, deniz suyu arıtma cihazları, temizlik, barınma malzemeleri, iletişim cihatları ve tıbbi ihtiyaçlar taşıyordu.

Bir yandan da henüz virüsle tanışmamış olan bir topluma Covid'in taşınabileceği endişesiyle yardımların "temassız" bir şekilde iletilmesi için mümkün olan önlemler alınıyor.

Perşembe günü yardım taşıyan ikinci bir Avustralya uçağı, mürettebattan birinin Covid testi pozitif çıkınca geri döndü.

Gemilerin çok daha büyük miktarlarda yardım ulaştırması bekleniyor.

Diğer yandan Tonga'nın iletişim ağları da yavaş yavaş tamir edilmeye başlandı.

Yanardağ patlaması 110 bin nüfuslu bu takım adaların dış dünyayla bağlantısını sağlayan tek denizaltı internet kablosuna hasar vermişti.

Çarşamba gününe kadar ülke dışındaki Tongalıların çoğu yakınlarından haber alamamışlardı. Haberleşme sadece adada uydu telefonu olan kuruluşlar üzerinden yapılabilmişti.

Yardım üzerinden bölgesel rekabet

Japonya ve Çin de yardım göndereceklerini açıkladılar.

Japonya askeri bir uçak tahsis etti ve hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Çin ise 100 bin dolar yardım ve yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.

Tonga Büyük Okyanus'daki bölgesel güçlerin etkilerini artırmaya çalıştıkları bu yüzden de birbirine rakip oldukları önemli bir takımada ülkesi. Son zamanlarda Çin'den büyük miktarda kredi ve hibe alıyor.

Çin, Avustralya'dan sonra bu ülkeye en çok dış yardım yapan ikinci ülke.

Bu haftanın başlarında Avustralya Başbakanı Kevin Rudd Twitter mesajında "Avustralya Tonga'ya ilk ve en büyük yardımı ileten ülke olmalı. Yoksa Çin oraya yüklenecektir" demişti.

Tonga: Yanardağ patlaması ve tsunamiden kurtulanlar yaşadıklarını anlatıyor
YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Yanardağ, Tonga, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tonga: Yanardağ patlaması ve tsunamiden kurtulanlar yaşadıklarını anlatıyor - Son Dakika Dünya

BBC

Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11         
15:54
Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın! Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın!         
15:31
"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!         
14:59
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor         
11:56
Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversitelilere 100 bin lira hibe verilecek Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversitelilere 100 bin lira hibe verilecek         
11:22
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı         
18:28
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39

Son Dakika Haberleri
15:55 Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:39 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluştu
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
15:21 Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı
15:19 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesine indi! Kripto paralarda çöküş devam ediyor!
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 16:27:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tonga: Yanardağ patlaması ve tsunamiden kurtulanlar yaşadıklarını anlatıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement