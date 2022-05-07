Torpido şekline sahip, nadir görülen Ejder Balığı görüntülendi - Son Dakika
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Torpido şekline sahip, nadir görülen Ejder Balığı görüntülendi

07.05.2022 12:33

ABD'li bilim insanları, 3 Mayıs'ta açıklama yaparak California kıyı şeridinde yürüttükleri deniz altı araştırma gezisinde son derece nadir rastlanan Ejder Balığını görüntülemeyi başardıklarını duyurdu.

ABD'li bilim insanları, 3 Mayıs'ta açıklama yaparak California kıyı şeridinde yürüttükleri deniz altı araştırma gezisinde son derece nadir rastlanan Ejder Balığını görüntülemeyi başardıklarını duyurdu. Bilim insanları, bir torpido gibi görünen Ejder Balığına, 30 yıllık deniz araştırmalarında sadece 4 kez rastladıklarını belirtti.

California eyaletinde hizmet veren ve kar amacı gütmeyen Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü (MBARI) bilim insanları, bilimsel ismi 'Bathophilus flemingi' olan Ejder Balığına, 30 yıllık araştırma ve 27 bin 600 saatlik video kaydında sadece 4 kez rastlandığını vurguladı. Açıklamada "MBARI araştırmacıları, Monterey Körfezi'nin derinliklerinde birkaç farklı ejderha balığı gözlemledi, ancak bu, karşılaştığımız en nadir olanı" denildi.

MBARI, sadece 16.5 santimetre uzunluğundaki bu küçük bronz rengi balığı Monterey Körfezi'nin hemen dışında 300 metre derinlikte keşfedildiğini ifade etti.

Torpido şekline sahip, nadir görülen Ejder Balığı görüntülendi
Torpido şekline sahip, nadir görülen Ejder Balığı görüntülendi
Torpido şekline sahip, nadir görülen Ejder Balığı görüntülendi
Torpido şekline sahip, nadir görülen Ejder Balığı görüntülendi
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Kaynak: DHA

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