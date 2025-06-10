Trump'a karşı protestolar sürüyor - Son Dakika
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Trump'a karşı protestolar sürüyor

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10.06.2025 11:12
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Trump\'a karşı protestolar sürüyor
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Los Angeles'taki göçmenlik karşıtı protestolara ABD ordusundan 700 deniz piyadesi sevk edildi.

(ANKARA) - ABD'nin Los Angeles şehrinde Başkan Donald Trump'ın göçmenlik karşıtı politikalarına karşı meydana gelen protestolar, dördüncü gününe girerken, ABD ordusu yaklaşık 700 deniz piyadesini geçici olarak bölgeye konuşlandırdı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve yerel yetkililer, bu tarz bir askeri müdahaleye itiraz etti. Trump yönetiminin bu hamlesi, ABD medyasında "yeni bir tırmanma" olarak değerlendirildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) düzenlediği baskınlara karşı Los Angeles'ta yapılan protestolar, dördüncü gününe girdi. ABD ordusu, Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen sokak protestolarına verdiği yanıt kapsamında, daha fazla Ulusal Muhafız birliği gelene kadar geçici olarak yaklaşık 700 deniz piyadesini (Marines) Los Angeles'a konuşlandıracak. ABD medyasında bu adım, "Trump yönetiminin müdahalesinde yeni bir tırmanma" olarak değerlendirildi. Deniz piyadelerinin, Los Angeles'a bu sabah (Los Angeles saatiyle) ulaşması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, dün yaptığı açıklamada, ayrıca "ek" 2 bin Ulusal Muhafız askerinin de sevk edileceğini belirtti. ABD medyasına konuşan askeri kaynakların yaptığı açıklamada, "Deniz Piyadelerinin aktif hale getirilmesinin, başlıca federal kurumun desteğiyle bölgede sürekli güvenlik sağlamak amacı taşıdığını" ifade edildi.

Yetkililer, Trump'ın henüz 1807 tarihli İsyan Yasası'na (Insurrection Act) başvurmadığını belirtti. Bu yasa, askerin iç güvenlik operasyonlarına katılmasını engelleyen yasal kısıtlamaları askıya alan bir uygulama.

Newsom: "ABD ordusunun en seçkin birliği, kendi vatandaşlarına karşı seferber edilmemeli"

Bu açıklamalar, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom dahil olmak üzere eyalet yetkililerinin Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasına yönelik itirazlarına ve yasal mücadelelerine rağmen geldi. Newsom, ABD Başkan Trump yönetiminin Ulusal Muhafızları konuşlandırmasının yasa dışı olduğunu ve eyaletin egemenliği ile federal yasaları ihlal ettiğini belirtti. Bu açıklama, ABD hükümetine karşı açtığı davanın mahkeme dosyasında yer aldı.

Newsom'un Ofisi, kendilerine ulaşan bilgilere göre deniz piyadelerinin sadece Los Angeles'a daha yakın bir üsse sevk edildiğini ve teknik olarak sokaklara gönderilmediğini açıkladı. Buna rağmen Ofis, yaptığı açıklamada, "tansiyonun artırılmasının tamamen gereksiz, yersiz ve eşi görülmemiş olduğunu – ABD ordusunun en seçkin birliğinin kendi vatandaşlarına karşı seferber edilmesini" eleştirdi.

Los Angeles Bölge Savcısı Hochman: "Ulusal Muhafızlara ve deniz piyadelerine ihtiyaç yok"

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan J. Hochman, şehrin Ulusal Muhafızlara ve Deniz Piyadelerine ihtiyacı olmadığını belirterek, isyanlarla başa çıkmak için "yeterinden fazla" yerel polis gücüne sahip olduklarını belirtti. Hochman, şu ifadeleri kullandı:

"Los Angeles County'de, ister LA Polis Departmanı'ndan, ister LA Şerif Departmanı'ndan, isterse ilçedeki 45 diğer kolluk kuvvetinden olsun, on binlerce polis memurumuz var. Şu ana kadar meydana gelen sivil huzursuzlukla başa çıkmak için fazlasıyla yeterli güvenlik gücümüz mevcut. Ama Los Angeles'taki sivil huzursuzluk söz konusu olduğunda ki bu elbette son derece ciddi bir durum, biz bunu son derece ciddiye alıyoruz ve bununla başa çıkabilecek kapasiteye sahibiz. Ulusal Muhafızların ve deniz piyadelerinin sunduğu ek güçlere ihtiyacımız yok. Sivil huzursuzluk daha fazla kontrolden çıkmadıkça ki bu ihtimal var, yerel kolluk kuvvetlerinin duruma müdahale kapasitesini aşan bir noktada değiliz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kaliforniya, Los Angeles, Politika, Güvenlik, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

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