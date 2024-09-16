Trump'a Suikast Girişimi Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'a Suikast Girişimi Engellendi

Trump\'a Suikast Girişimi Engellendi

Donald Trump'a Florida'daki golf kulübünde suikast girişimi engellendi, şüpheli gözaltına alındı.

16.09.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Adayı Donald Trump'a Florida'da sık sık ziyaret ettiği golf kulübünde suikast girişimi engellendi. Gizli Servis ekipleri, şüphelinin uzun namlulu silahını fark ederek ateş açtı. Şüpheli aracıyla kaçmaya çalıştı ancak otoyolda gözaltına alındı. FBI, olayın soruşturulduğunu belirtirken, Trump'ın rakibi ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, siyasi şiddeti kınadığını söyledi.

Olay, ABD'nin Florida eyaletinde, Trump'ın sık sık ziyaret ettiği golf kulübünde meydana geldi. Gizli Servis ekipleri, Ryan Wesley Routh adındaki erkek şüphelinin uzun namlulu silahını fark edince ateş açtı. Şüpheli aracıyla kaçmaya çalıştı ancak otoyolda güvenlik güçlerince durdurularak gözaltına alındı. ABD medyası, Routh'un sosyal medyada Trump'ı eleştiren paylaşımlarının olduğunu, Hawaii'de bir inşaat şirketinin sahibi olduğunu duyurdu.

ABD Başkan Adayı Trump, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İlginiz ve iyi dilekleriniz için herkese teşekkür etmek isterim. Kesinlikle ilginç bir gündü. En önemlisi, ABD Gizli Servisi'ne, Şerif Ric Bradshaw'a ve onun cesur ve kendini işine adamış vatanseverlerden oluşan ofisine ve tüm kolluk kuvvetlerine, Trump International'da ABD'nin 45. Başkanı ve yaklaşan Başkanlık Seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Adayı olarak beni güvende tutmak için yaptıkları inanılmaz iş için teşekkür etmek istiyorum. Yapılan iş kesinlikle olağanüstü idi. Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

'SİYASİ ŞİDDETİ KINIYORUM'

Trump'ın rakibi ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, siyasi şiddeti kınadığını belirtti ve Trump'ın iyi durumda olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Harris, "Eski Başkan Trump'a yönelik olası suikast girişiminden derin rahatsızlık duyuyorum. Gerçekler ortaya çıktıkça açık olacağım. Siyasi şiddeti kınıyorum. Bu olayın daha fazla şiddete yol açmaması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Eski Başkan Trump güvende olduğu için müteşekkirim. ABD Gizli Servisi ve kolluk kuvvetlerine gösterdikleri dikkatten ötürü takdirlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜM KAYNAKLAR KULLANILACAK'

ABD Başkanı Joe Biden ise Trump'ı korumak için Gizli Servis'e tüm kaynakların ve kabiliyetlerin seferber edilmesi talimatını verdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Birçok kez söylediğim gibi, ülkemizde siyasi şiddete ya da herhangi bir şiddete asla yer yoktur ve ekibime Gizli Servis'in eski Başkan'ın sürekli güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü kaynak, kabiliyet ve koruyucu tedbire sahip olmasını sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim."

'HİÇBİR LİDER BU KADAR SALDIRIYA MARUZ KALMADI'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD tarihinde hiçbir liderin bu kadar saldırıya maruz kalmadığına dikkat çekerek, "Kelly ve ben Başkan Trump ile birkaç saat geçirdiğimiz Mar-a-Lago'dan ayrılıyoruz ve bugün onu bir kez daha koruduğu için Tanrı'ya şükrediyoruz. Amerikan tarihinde hiçbir lider bu kadar çok saldırıya maruz kalmamış ve bu kadar güçlü ve dirençli kalmamıştır. O durdurulamaz" dedi.

Kaynak: DHA

Kamala Harris, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Florida, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'a Suikast Girişimi Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:02:37. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'a Suikast Girişimi Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement