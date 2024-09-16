Trump\'a Suikast Girişimi Engellendi

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ABD Başkan Adayı Donald Trump'a Florida'da sık sık ziyaret ettiği golf kulübünde suikast girişimi engellendi. Gizli Servis ekipleri, şüphelinin uzun namlulu silahını fark ederek ateş açtı. Şüpheli aracıyla kaçmaya çalıştı ancak otoyolda gözaltına alındı. FBI, olayın soruşturulduğunu belirtirken, Trump'ın rakibi ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, siyasi şiddeti kınadığını söyledi.

Olay, ABD'nin Florida eyaletinde, Trump'ın sık sık ziyaret ettiği golf kulübünde meydana geldi. Gizli Servis ekipleri, Ryan Wesley Routh adındaki erkek şüphelinin uzun namlulu silahını fark edince ateş açtı. Şüpheli aracıyla kaçmaya çalıştı ancak otoyolda güvenlik güçlerince durdurularak gözaltına alındı. ABD medyası, Routh'un sosyal medyada Trump'ı eleştiren paylaşımlarının olduğunu, Hawaii'de bir inşaat şirketinin sahibi olduğunu duyurdu.

ABD Başkan Adayı Trump, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İlginiz ve iyi dilekleriniz için herkese teşekkür etmek isterim. Kesinlikle ilginç bir gündü. En önemlisi, ABD Gizli Servisi'ne, Şerif Ric Bradshaw'a ve onun cesur ve kendini işine adamış vatanseverlerden oluşan ofisine ve tüm kolluk kuvvetlerine, Trump International'da ABD'nin 45. Başkanı ve yaklaşan Başkanlık Seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Adayı olarak beni güvende tutmak için yaptıkları inanılmaz iş için teşekkür etmek istiyorum. Yapılan iş kesinlikle olağanüstü idi. Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

'SİYASİ ŞİDDETİ KINIYORUM'

Trump'ın rakibi ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, siyasi şiddeti kınadığını belirtti ve Trump'ın iyi durumda olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Harris, "Eski Başkan Trump'a yönelik olası suikast girişiminden derin rahatsızlık duyuyorum. Gerçekler ortaya çıktıkça açık olacağım. Siyasi şiddeti kınıyorum. Bu olayın daha fazla şiddete yol açmaması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Eski Başkan Trump güvende olduğu için müteşekkirim. ABD Gizli Servisi ve kolluk kuvvetlerine gösterdikleri dikkatten ötürü takdirlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜM KAYNAKLAR KULLANILACAK'

ABD Başkanı Joe Biden ise Trump'ı korumak için Gizli Servis'e tüm kaynakların ve kabiliyetlerin seferber edilmesi talimatını verdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Birçok kez söylediğim gibi, ülkemizde siyasi şiddete ya da herhangi bir şiddete asla yer yoktur ve ekibime Gizli Servis'in eski Başkan'ın sürekli güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü kaynak, kabiliyet ve koruyucu tedbire sahip olmasını sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim."

'HİÇBİR LİDER BU KADAR SALDIRIYA MARUZ KALMADI'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD tarihinde hiçbir liderin bu kadar saldırıya maruz kalmadığına dikkat çekerek, "Kelly ve ben Başkan Trump ile birkaç saat geçirdiğimiz Mar-a-Lago'dan ayrılıyoruz ve bugün onu bir kez daha koruduğu için Tanrı'ya şükrediyoruz. Amerikan tarihinde hiçbir lider bu kadar çok saldırıya maruz kalmamış ve bu kadar güçlü ve dirençli kalmamıştır. O durdurulamaz" dedi.