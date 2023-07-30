Trump, Biden'a hakaretler savurdu - Son Dakika
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Trump, Biden'a hakaretler savurdu

30.07.2023 21:23

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania'da düzenlediği mitingde Joe Biden'a hakaretler yağdırdı. Trump, 'Bizim başımızda ahmak bir o… ç… var ve o bunların yaşanmasına sebep oluyor' dedi. Ayrıca Trump, 2024 Başkanlık Seçimleri için adaylığını açıkladı ve kampanyasına hızlı bir şekilde başladı.

Seçim çalışmaları kapsamında Pennsylvania'da miting düzenleyen eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'a hakaretler savurdu. Trump, "Bizim başımızda ahmak bir o… ç… var ve o bunların yaşanmasına sebep oluyor" dedi.

TRUMP SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 yılında gerçekleştirilen Başkanlık Seçimleri için adaylığını açıkladı. Çalışmalara hızlı başlayan Trump, Pennsylvania'da miting düzenledi. Trump, mitingde ABD Başkanı Joe Biden'a hakaretler yağdırdı.

BIDEN'A AÇIK AÇIK KÜFRETTİ

Trump, "Diğer ülkelerin liderleri ne yaptıklarını biliyorlar. Onlar bu işte en iyiler. Bizim başımızda ise işinde en iyi olan biri yok. Belki de hiçbir zaman en iyi performansını sergileyen biri olmamıştır. Bizim başımızda ahmak bir o… ç… var ve o bunların yaşanmasına sebep oluyor" ifadelerini kullandı. Daha önce de olduğu gibi, seçim kampanyasının merkezine mülteci karşıtı politikaları alan Trump, 'teröristlerin ABD'yi işgal ettiğini' savundu.

"HÜKÜM GİYSEM DAHİ, SEÇİM KAMPANYASINA DEVAM EDECEĞİM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin konuşan Trump, hüküm giyse dahi 2024 başkanlık seçimleri için kampanyasına devam edeceğini söylemişti. Trump, diğer yandan kendisine yöneltilen suçlamaların beklenenin aksi yönünde bir etki yaparak oy oranlarını artırdığını ileri sürmüştü.

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Donald Trump, Joe Biden, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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