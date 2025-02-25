''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama - Son Dakika
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Dünya

''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama

\'\'Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi\'\' iddiasına ABD\'den yalanlama

Yunan basınının, ABD Başkanı Trump'ın, Dedeağaç'taki üssü kapatacağını öne sürerek, ''Putin ve Erdoğan'ın ortak isteği gerçekleşiyor'' ifadeleriyle gündeme getirdiği iddiasına yalanlama geldi. Pentagon'dan bir yetkili, ABD'nin, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde bir askeri üssü olmadığını, buradaki üssün Yunan tesisi olup iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde kullanıldığını belirtti.

25.02.2025 01:18
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Yunan basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki Amerikan üssünü kapatma kararı aldığını iddia etti. Dimokratia gazetesi, manşetten duyurduğu haberde, ABD hükümetinin Dedeağaç'taki üssün faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini belirlemek için acil bir gereklilik incelemesi başlattığını yazdı.

"DEDEAĞAÇ ÜSSÜ'NÜN KAPATILMASI TÜRKİYE'NİN BOĞAZLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte bu üssün artık gerekli görülmeyerek kapatılabileceği öne sürülen haberde, "Üssün kapatılması, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkisini güçlendirecek ve Ankara'nın bölgede giriş çıkışları kontrol etme yetkisini artıracak." ifadesi yer aldı.

"YUNANİSTAN OLUMSUZ ETKİLENECEK"

Haberde, bu kararın alınması halinde Yunan hükümetinin ve muhalefetinin zor duruma düşeceği belirtilerek, üssün Yunanistan'ın ulusal çıkarları açısından gerekli olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Haberde, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalinin de Yunanistan'ın stratejik planlamalarını etkileyebileceği kaydedildi. Ta Nea gazetesinin haberinde de ABD'nin Ukrayna'ya desteğini azaltmasıyla Dedeağaç'taki üssün kapatılması durumunda, Yunanistan gibi ülkelerin olumsuz etkileneceği yorumu yapıldı.

"ERDOĞAN KAPATILMASINI TALEP ETMİŞTİ"

Haberde, Trump yönetiminin "önce Amerika" anlayışını benimsediği vurgulandı. Newsbreak.gr'nin yaptığı haberde ise, "Üssün kapatılması, Türkiye için de büyük bir kazanç olacak. Erdoğan yönetimi, Dedeağaç'taki ABD üssünün faaliyetlerinden rahatsızlığını defalarca dile getirerek kapatılmasını talep etmişti" ifadeleri yer aldı.

PENTAGON: ABD'NİN DEDEAĞAÇ'TA BİR ÜSSÜ YOK

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada yetkili, "ABD'nin, Dedeağaç'ta bir üssü yok, burası ABD'nin Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde erişim hakkına sahip olduğu bir Yunan tesisidir." ifadesini kullandı. Söz konusu üssün sadece ABD teçhizatının Avrupa'ya giriş ve çıkışında bir ulaşım merkezi olarak kullanıldığını belirten yetkili, "Burası ABD'nin kapatacağı bir 'üs' değildir." ifadesine yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Yunanistan, Dedeağaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sensemann Jäger:
    Mete Yarar komutanım kaç yıl önçe Haber kanalında yerli ve Milli arasında farkı anlatmıştı. Milli olunça dış devletlerde izin onay almadan kendin üretip kendin istediğin ülkelere istediğin kadar sata bilirsin. Allah AKP den rağzı olsun. 3 0 Yanıtla
  • Sensemann Jäger:
    Yunanistan her sabah AKP Iktidarın başlattığı, Türkiyemin yeni Milli Silah Sanayisini konuşuyor. Dedeağaç dan askerleri çekerlerse ABD, Yunanlar korkudan Intahar ederler 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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