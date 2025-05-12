ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın ABD- İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander'ı 2 saat içinde serbest bırakacağını duyurdu.
Trump, Alexander'ı 2 saat içinde serbest bırakılacağını belirterek, "Yakın zamana kadar çoğu kişinin artık yaşamadığını düşündüğü ABD vatandaşı Edan Alexander'ın yaklaşık iki saat içinde serbest bırakılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Trump, Edan Alexander'ın Serbest Bırakılacağını Duyurdu - Son Dakika
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