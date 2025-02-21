Trump Gazze Planını Yeniledi

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(ANKARA)- Donald Trump, Washington'un Gazze Şeridi üzerindeki kontrolüne ilişkin açıklamalarını yenileyerek, Gazze'ye yönelik planının iyi olduğunu, ABD'nin Gazze'nin sahibi olacağını ve Hamas'ın olmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Fox News Radio'dan Brian Kilmeade'e verdiği mülakatta Gazze planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Bu benim planım. Gerçekten işe yarayan planın bu olduğunu düşünüyorum. Ama bunu zorlamayacağım. Sadece tavsiye edeceğim." dedi.

Başkan Trump açıklamada Gazze ile ilgili olarak ortaya koyduğu planın Ürdün ve Mısır tarafından hoş karşılanmamasnın kendisini şaşırttığını belirterek Mısır ve Ürdün'e her yıl milyarlarca dolar sağladığını sözlerine ekledi.

Trump, Washington'ın Gazze Şeridi'ni kontrol edeceği yönündeki açıklamalarını yineleyerek, ABD'nin Gazze'nin sahibi olacağını, Hamas'ın olmayacağını ve Gazze'yi geliştirmeye başlayacağını dile getirdi.