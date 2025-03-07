Trump, Hamaney'e Mektup Gönderdi

(ANKARA) - ABD Başkanı Trump, nükleer anlaşma için İran'ın dini lideri Hamaney'e mektup gönderdiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump bugün ABD merkezli Fox Business Network'e verdiği röportajda, İran ile bir nükleer anlaşma konusunda müzakere etmek istediğini ve dün İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini söyledi. Trump, mektupta Hamaney'e "Umarım müzakere edersiniz, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak" dediğini belirtti.

"Sanırım o mektubu anlamak istiyorlar. Diğer alternatif ise bizim bir şeyler yapmamız gerekecek, çünkü başka bir nükleer silaha izin verilemez."

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov'un İran'ın nükleer programıyla ilgili durumu çözmeye yönelik uluslararası çabaları kapsamında İran Büyükelçisi Kazem Celali ile görüştüğünü açıkladı.

Trump, ilk başkanlık döneminde, İran'a karşı "Maksimum baskı" politikasını izlemiş, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında, İran'ın nükleer programına sınırlamalar getiren 2015'te imzalanan nükleer anlaşma Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) ABD'yi tek taraflı olarak çekmişti. Tahran, Washington'un çekilmesine kadar anlaşmaya sadık kalmış ancak sonra taahhütlerini yerine getirmemeye başlamıştı.