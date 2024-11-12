Trump\'ın Af Beklentisi ve 6 Ocak İsyanı

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Donald Trump destekçilerinden Derrick Evans'ın, seçim sonuçlarından daha fazla memnun olmasının özel bir sebebi de var.

Evans, ABD tarihine Kongre Baskını olarak geçen ayaklanmaya katılan bir hükümlü ve şimdi Trump’ın kendisi için af çıkarmasını bekliyor.

Onun da aralarında olduğu 2 bin kişilik grup, 6 Ocak 2021’de Washington’daki Kongre Binası'na saldırdı.

Birçoğu Trump’ın da kabul etmediği seçim sonuçlarının değiştirilmesi amacındaydı.

Hakkında dava açılan Derrick Evans, savcılık makamı ile anlaştı ve kamu düzenini bozma suçlamasını kabul etti.

3 ay hapis yatan Evans, Trump’ın olası affının “hayatını değiştirecek” bir gelişme olacağını söylüyor.

Trump, seçim kampanyası sırasında defalarca "siyasi tutuklular" olarak adlandırdığı

Ancak tam olarak kimin affedileceği ve ne zaman affedilecekleri sorusu halen cevapsız.

BBC'ye konuşan Evans, Trump’ın sözünü tutmasını beklediğini söylüyor.

Donald Trump, geçen Mart ayında bir sosyal medya paylaşımında, başkan olursa yapacağı ilk işlerden birinin "Haksız yere hapsedilen 6 Ocak rehinelerini serbest bırakmak" olacağını savundu.

Daha sonra Temmuz ayında bir mitingde bu sözünü tekrarladı ve "Masumlarsa affederim." dedi.

CNN televizyonuna verdiği röportajda ise “toplu af” anlamı çıkacak bir söz altına girmekten kaçındı ve “Çoğunu affetme niyetindeyim. Hepsi için aynı şeyi söyleyemem çünkü bazıları muhtemelen kontrolden çıkmıştı” dedi.

Trump ekibinden yapılan başka bir açıklamada ise kararların "vaka bazında" verileceği ifade edildi.

Tutuklamalar hala devam ediyor

6 Ocak olayları, ABD tarihindeki en geniş kapsamlı federal soruşturmalardan birine dönüştü.

Yaklaşık 600 kişi, polis memurlarına saldırı, direniş ve kamu görevlisinin işini yapmasına engel olmak gibi suçlarla yargılandı.

Proud Boys lideri Enrique Tarrio ile Oath Keepers kurucusu Stewart Rhodes gibi bazı isimler baskına katılmasalar da kışkırtma dahil bazı suçlardan hüküm giydi.

Neredeyse olayın üzerinden dört yıl geçti ama tutuklamalar hala devam ediyor.

FBI’ın geçtiğimiz hafta yaptığı bilgilendirmede, polise saldırı suçuyla dokuz şüphelinin halen aradığı duyuruldu.

Seçim sonucunu halen kabul etmeyen Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşü ile bu soruşturmanın geleceğiyse belirsizleşti.

NBC televizyonuna göre, mevcut Adalet Bakanlığı yetkilileri, Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar, daha ağır suçlamaları içeren davaları sonuçlandırmaya odaklandı.

Erteleme talepleri arttı

Bu gelişmeler sonrası birçok Kongre baskını sanığı, af beklentisiyle karar erteleme talep ediyor.

Bu yılın başında isyanla ilişkili bazı iddialardan suçlu bulunan North Carolina eyaletinden Christopher Carnell de erteleme isteyen sanıklardan biriydi.

Mahkeme Carnell’in talebini reddetti.

Kardeşi ile birlikte yargılandığı davada, yöneltilen bazı suçlamaları kabul eden Jonathanpeter Klein de 15 Kasım'daki ceza duruşması öncesi karar ertelenme istedi. Bu talep de reddedildi.

Wendy Via, nefret ve aşırılıkçılıkla mücadele eden GPAHE isimli bir sivil toplum kuruluşunun kurucuları arasında yer alıyor.

Via, baskına katılanlar ve destekçileri arasında af ihtimalinin heyecan yarattığını söylüyor.

Wendy Via, bu kişilere destek veren yayınlarda, sanıklar ve hükümlüler için “savaş esiri” tanımı kullanıldığına da işaret ediyor.

Bu yakıştırmanın yapıldığı kişiler arasında polis memuruna saldırı dahil bir dizi suçla yargılanan Jake Lang da bulunuyor.

New York'taki hapishane hücresinden düzenli olarak sosyal medya paylaşımları yapan Lang, Trump'ın zaferi sonrası X’e, “EVE DÖNÜYORUM!!!! 6 OCAK SİYASİ TUTSAKLARI SONUNDA EVE DÖNÜYOR!!!!” mesajını yazdı.

Jake Lang, 20 Ocak 2025'te Trump’ın göreve başlamasıyla “tüm 6 Ocak rehinelerinin” affedileceğini savundu.

‘Görünür olmayın’ mesajı

Aşırı sağ yayınları takip eden GPAHE çalışanları, bazı grupların “dikkat çekmeme” yönünde taraftarlarına çağrı yaptığını tespit etti.

Proud Boys’un Telegram kanalındaki bir paylaşımda, Trump’ın yemin törenine katılmama çağrısı yapılıyor.

Söz konusu çağrıda, “Evde kalın veya bara gidin. Başkanımızın göreve başlamasını ve çocukların yakında serbest bırakılmasını kutlayın" deniliyor.

Wendy Via, olası bir affın hukuk sistemini alay konusu yapmanın yanında, siyasi amaç uğruna şiddeti de meşrulaştıracağını savunuyor.

Mevcut şartlarda isyanla ilgili sanıkların tamamının serbest bırakılması olası görünmüyor.

Baskın hükümlüsü Derrick Evans, kapsamlı bir af beklentisi içinde olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca yalnızca affın kendisi ve diğerlerinin cezaevinde geçirdikleri zamanı da telafi etmeye yetmeyeceğini savundu.

Evans, “Bence tazminat da olmalı” diyor.