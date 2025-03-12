Trump'ın Sınır Dışı Girişimi Protesto Edildi - Son Dakika
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Trump'ın Sınır Dışı Girişimi Protesto Edildi

Trump\'ın Sınır Dışı Girişimi Protesto Edildi

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesi, New York'ta geniş protestolara yol açtı.

12.03.2025 23:51
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Trump yönetiminin sınır dışı etme girişiminde bulunduğu Filistinli aktivist Mahmud Halil, 12 Mart Çarşamba günü New York'taki duruşmaya getirilmedi. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada karar çıkmadı. Manhattan'daki mahkeme salonunun dışında yüzlerce kişi tutuklama kararını protesto etmek için toplandı.

Mahmud Halil, 2024 yılında Gazze'deki savaş ve ABD'nin İsrail'e verdiği destek nedeniyle öğrencisi olduğu Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen protestoya katılmıştı.

8 Mart günü New York'taki evinden alınarak önce New Jersey'deki bir göçmen gözaltı merkezine, ardından Louisiana'ya götürüldü.

"Hamas'a sempati duyduklarını" iddia ettiği üniversite protestocularına karşı sert önlemler alma sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, Halil'in tutuklanmasının, "gelecek birçok tutuklamanın" ilki olduğunu söyledi.

Halil'in ABD'de daimî oturum hakkı sağlayan yeşil kartı var. Ancak avukatları yeşil kartının tutuklanması sırasında iptal edildiğini söyledi.

Suriye doğumlu Halil'in ailesi Filistinli.

Öte yandan sekiz aylık hamile olan eşi bir ABD vatandaşı.

Tutuklanmasının ardından federal bir yargıç olan Jesse Furman, Trump'ın onu sınır dışı etme girişimini engelledi.

ABD'li sivil hak savunucuları, hukukçular ve bazı Yahudi gruplar da Halil'in sınır dışı edilmesinin Amerika'nın usulüne uygun yargılanma hakkını ihlal edeceğini ve ifade özgürlüğüne saldırı olacağını söylüyor.

Ancak mahkemenin olduğu 12 Mart Çarşamba günü basına konuşan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin vize ve yeşil kart sahiplerini "herhangi bir nedenden" sınır dışı edebileceğini iddia etti.

Yargıç, savcıların mahkemenin New Jersey ya da Louisiana'da görülmesi yönündeki taleplerinin gerekçelerini sunmalarını istedi.

Avukatları, müvekkilleriyle gözaltına alınmasından bu yana telefonla resmi olarak görüşemediklerini söyledi. Yargıç Furman, savcılara telefon erişimi sağlamaları talimatını verdi.

Yargıç ayrıca, "kamu yararı" gerekçesiyle davadaki belgelerin kamuoyuna açıklanmasına karar verdi.

Eşi, avukatları aracılığıyla Halil'in gözaltına alınma sürecini ayrıntılı olarak açıkladı. 8 Mart akşamı eve döndüklerinde göçmenlik bürosu görevlileriyle karşılaştıklarını belirtti.

Yetkililerin gözaltı emri veya nedeni sunmadığını, çiftin avukatlarıyla görüşmesini sonlandırdıklarını ifade etti. Halil'in kelepçelenerek üzerinde hiçbir işaret bulunmayan bir arabaya zorla bindirildiğini ekledi.

İçişleri, gözaltının, Trump'ın antisemitizmi yasaklayan yürütme emrinin bir parçası olduğunu söyledi. Halil'i "Hamas'la bağlantılı faaliyetlere" öncülük etmekle itham eden departman, bu iddiayla ilgili hiçbir ayrıntı vermedi.

BBC, iddialar hakkında daha fazla bilgi talep etti.

Halil, uzun zamandır Columbia öğrenci protestocuları için yalnızca bir sözcü ve arabulucu olarak hareket ettiğini savunuyor.

Columbia Üniversitesi, Gazze'de savaş başladıktan sonra kitlesel öğrenci protestolarına ev sahipliği yapan tek üniversite kampüsüydü.

Bazı kişiler Trump yönetiminin ABD vatandaşı olmayan protestocuları hedef alarak potansiyel muhalifleri susturmaya çalışmasından endişe ediyor.

Action Network'teki bir dilekçeye göre 2,4 milyondan fazla kişi Halil'in "derhal serbest bırakılmasını" talep eden bir mektubu imzaladı.

Trump, 10 Mart günü sosyal medyada Halil'in gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Columbia ve ülke genelindeki diğer üniversitelerde terör yanlısı, Yahudi karşıtı, Amerikan karşıtı faaliyetlerde bulunan daha fazla öğrenci olduğunu biliyoruz ve Trump yönetimi buna müsamaha göstermeyecek... Bu terör sempatizanlarını bulacağız, tutuklayacağız ve ülkemizden sınır dışı edeceğiz - bir daha asla geri dönmeyecekler" yazmıştı.

Halil'in eşi, kocasının gözaltından önce çevrimiçi saldırılarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Eşinin "güvenliği konusunda endişelendiğini" ve yasal destek için Columbia Üniversitesi'ne başvurduğunu söyledi.

Kaynak: BBC

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