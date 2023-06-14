Trump, Miami'deki Versailles Restoranı'nda Müşterilere Yemek Ismarladı - Son Dakika
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Trump, Miami'deki Versailles Restoranı'nda Müşterilere Yemek Ismarladı

14.06.2023 14:12

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sınıflandırılmış belgeleri kötüye kullanma suçlamalarına karşı suçsuz olduğunu iddia ettikten sonra, Miami'nin ikonik Küba restoranı Versailles'a giderek tüm müşterilere yemek ısmarladı. Müşteriler, Trump için 'Doğum Günün Kutlu Olsun' şarkısını söyledi. Trump, dini liderlerle dua etti, karma dövüş sanatçısı Jorge Masvidal ile fotoğraf çektirdi ve 'kontrolden çıkan bir hükümeti' eleştirdi. Trump ve yardımcısı Walt Nauta, Mar-a-Lago'da sınıflandırılmış belgeleri saklama planıyla suçlandı. Mahkemede daha önce, 76 yaşındaki Trump, Miami mahkeme kompleksinde kaydedilip parmak izi alındıktan sonra 37 suçlamaya karşı suçsuz olduğunu iddia etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sınıflandırılmış belgeleri kötüye kullanma suçlamalarına karşı suçsuz olduğunu iddia ettikten sonra, Miami'nin ikonik Küba restoranı Versailles'a giderek tüm müşterilere yemek ısmarladı.Müşteriler, Trump için'Doğum Günün Kutlu Olsun' şarkısını söyledi.Yarın 77 yaşına girecek olan Trump, dini liderlerle dua etti, karma dövüş sanatçısı Jorge Masvidal ile fotoğraf çektirdi ve 'kontrolden çıkan bir hükümeti' eleştirdi.

Trump mahkeme sonrası gittiği kafede herkese yemek ısmarladı

Eski başkan, "Herkes için yemek!" diye haykırdı ve doğum günü şarkıları eşliğinde hükümetin durumunu eleştirdi. "Kontrolden çıkan bir hükümetimiz var," diye yakındı.

Trump, federal bir suçla suçlanan ilk başkan olma ve parmak izi alınarak tutuklanma gününde destekçileri arasında yol alırken, "Sanırım çok iyi gidiyor," dedi. "Burada düzenlenmiş bir anlaşma olduğunu düşünüyorum," diye ekledi. "Bu akşam Bedminster'da küçük bir konuşma yapacağım, umarım orada olursunuz," dedi.

Trump ve yardımcısı Walt Nauta, Mar-a-Lago'da sınıflandırılmış belgeleri saklama planıyla suçlandı. Nauta, Versailles'da Trump'ın yanında yürüdü. Mahkemede daha önce, 76 yaşındaki Trump, Miami mahkeme kompleksinde kaydedilip parmak izi alındıktan sonra 37 suçlamaya karşı suçsuz olduğunu iddia etti.

Davayı Adalet Bakanlığı adına yürüten Özel Müşavir Jack Smith, ABD Magistrat Hakimi Jonathan Goodman'ın mahkemesinin ön sırasında otururken, eski başkan avukatları ile birlikte oturdu.

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