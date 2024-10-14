Trump Mitinginde Silahlı Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Trump Mitinginde Silahlı Şüpheli Yakalandı

Trump Mitinginde Silahlı Şüpheli Yakalandı

Donald Trump'un California mitingi öncesi silahlı bir kişi yakalandı, suikast bağlantısı araştırılıyor.

14.10.2024 09:35
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'un 12 Ekim'deki California mitingi öncesinde silahlı bir kişi yakalandı.

Amerikan polisi, Vem Miller isimli şüphelinin iki ateşli silah ve bir yüksek kapasiteli şarjör taşıdığını açıkladı.

Silahlar, siyah bir araçta seyahat eden Miller'ın güvenlik kontrol noktasında durdurulmasının ardından bulundu.

Miller'ın “olaysız bir şekilde” gözaltına alındığı belirtildi.

Amerikan Gizli Servisi, Trump'ın “herhangi bir tehlike altında olmadığını” söyledi.

Miller'ın kullandığı otomobilin plakasının sahte olduğu, ayrıca araçta çok sayıda sahte ehliyet ve pasaport bulunduğu ifade edildi.

Miller, dolu ateşli silah bulundurmak ve yüksek kapasiteli şarjör taşımak suçlarından tutuklandı. Kırk dokuz yaşındaki şüpheli daha sonra kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Yerel yetkililer, Miller'in aşırı sağ Sovereign Citizens grubunun üyesi olduğunu söylediğini aktardı.

Üçüncü suikast girişimi mi?

Riverside Şerifi Chad Bianco, olayın ardından yaptığı basın toplantısında bunun Trump'a bir suikast girişimi olduğuna "inandığını" ancak bunu kanıtlamanın imkansız olduğunu söyledi.

Amerikan CBS kanalına konuşan bir federal yetkili ise olayda suikast bağlantısı olmadığını söyledi.

Soruşturma devam ediyor.

Bianco, Cumhuriyetçi Parti'yi destekliyor ve Trump'ın yeniden seçilmesi kampanyasında görev alıyor.

Aynı zamanda ABD'nin eski başkanı olan Donald Trump'a seçim kampanya sürecinde iki kez suikast girişiminde bulunuldu.

13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında Trump hafif yaralandı.

16 Eylül'de Florida'da golf oynarken yakınında tespit edilen . Yetkililer bu olayı suikast girişimi olarak niteledi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump Mitinginde Silahlı Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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