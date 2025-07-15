Trump, Putin ile İlişkisini Sürdürecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradığını ancak onunla işinin bitmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz medyasına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisini bitirip bitirmediğinin sorulması üzerine Trump, "Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradım ama onunla işim bitmedi" dedi.

ABD Başkanı Trump, Rus lidere güvenip güvenmediği sorulduğunda da "Ben neredeyse hiç kimseye güvenmem" yanıtını verdi.

Trump'a, daha önce NATO'yla ilgili 'modası geçmiş' değerlendirmesinde bulunduğu hatırlatıldığında, "Hayır. Bence NATO artık bunun tam tersi haline geliyor" diye konuştu.