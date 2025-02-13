Trump, Putin ile Suudi Arabistan\'da Görüşecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilebilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda muhtemelen Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde gündeme ilişkin konuştu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Trump, Putin ve Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceklerini belirterek, "Aslında Putin'in buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ama muhtemelen Suudi Arabistan'da da bir araya geleceğiz. İlk kez Suudi Arabistan'da bir araya geleceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız. Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. İlk buluşma olarak muhtemelen Suudi Arabistan'da buluşacağız" ifadelerini kullandı.

Putin ve Zelenskiy'in barış istediğini aktaran Trump, "Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum. Devlet Başkanı Putin'in ne düşündüğünü tam olarak bilmiyordum, ancak net bir şekilde söyleyebilirim ki, o da bu savaşın sona erdiğini görmek istiyor" dedi.