Trump Rusya'daki salgın şüphesini Putin'le görüşecek, biyolojik silah kaynaklı değil - Son Dakika
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Trump Rusya'daki salgın şüphesini Putin'le görüşecek, biyolojik silah kaynaklı değil

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Trump Rusya\'daki salgın şüphesini Putin\'le görüşecek, biyolojik silah kaynaklı değil
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ABD Başkanı Trump, Rusya'daki salgın şüphesinin biyolojik silah kaynaklı olduğunu düşünmediklerini, konuyu Putin ile yapacağı telefon görüşmesinde ele alacaklarını söyledi. İrkutsk'ta bir kişide tehlikeli enfeksiyon şüphesiyle olağanüstü komisyon toplanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'daki salgın şüphesinin biyolojik bir silah kaynaklı olduğunu düşünmediklerini belirterek, konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesinde ele alacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya'da ortaya çıkan salgın şüphesine dair değerlendirmelerde bulunan Trump, durumun biyolojik bir silah kaynaklı olduğuna ihtimal vermediklerini ifade etti. Konunun yakın zamanda netleşeceğini bildiren Trump, mevcut tabloyu biyolojik bir silah olarak değerlendirmediklerini kaydetti.

Rus makamlarının sürecin kontrol altında olduğunu açıkladığını hatırlatan Trump, kullanılan sistemin gelişmiş ve akıllıca olmasını temenni ettiğini dile getirerek Rus tarafının durumun tamamen denetim altında olduğunu beyan ettiğini aktardı. Salgın şüphesiyle ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman temas kuracağı sorusuna yanıt veren Trump, planlanmış bir telefon görüşmelerinin olduğunu açıkladı.

Rusya'nın İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi görülmesi üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonunu toplamıştı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada ise Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nün bir çalışanına nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulmasının ardından özel tedbirlerin uygulamaya konulduğu bildirilmişti.

Kaynak: DHA
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