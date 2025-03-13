Trump, Rusya'ya Mali Baskı Uyarısı - Son Dakika
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Dünya

Trump, Rusya'ya Mali Baskı Uyarısı

Trump, Ukrayna'nın ateşkes teklifine Rusya'nın olumsuz yanıt vermesi durumunda mali önlemler alabileceğini belirtti.

13.03.2025 11:30
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin, Moskova'nın Ukrayna ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşmede kararlaştırılan 30 günlük ateşkesi desteklememesi halinde "ABD'yi güçlü adımlar atmaya" çağırması üzerine Rusya'yı mali olarak hedef alabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukrayna ve ABD heyetlerinin görüşmesinden sonra kararlaştırılan 30 günlük ateşkes teklifini ABD heyeti, dün Rusya'ya sunmak üzere yola çıktı. Zelenski, teklifin Rusya tarafından kabul edilmemesi halinde ABD'nin Rusya'ya yönelik "güçlü adımlar atılması" gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın 30 günlük ateşkesi reddetmesi halinde mali yansımalara maruz kalabileceğini öne sürdü.

Trump: "Ateşkesi kabul etmezlerse Rusya için çok kötü olacak finansal şeyler yapabiliriz"

Trump, "Rusya için çok kötü olacak finansal şeyler yapabileceğini" söyleyerek, "Ancak bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum" dedi. Trump, ateşkesle ilgili olarak "olumlu mesajlar" aldığını ancak "olumlu bir mesajın hiçbir şey ifade etmediğini" söyledi. Trump, "Artık her şey Rusya'ya bağlı. Şu anda biz konuşurken heyetimiz, Rusya'ya gidiyor. Umarım Rusya'dan bir ateşkes alabiliriz" dedi.

Beyaz Saray, daha sonra Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta içinde Moskova'da olacağını söyledi.

Avrupa'da savunma bakanları toplantısı

Avrupa'nın önde gelen beş askeri gücü olan İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya ve Fransa'nın savunma bakanları, dün Paris'te bir araya gelerek, bir anlaşmaya varılması halinde Ukrayna'da barışı garanti altına alacak bir "güvence gücü" oluşturulmasını görüştü. Trump'ın bu uyarısı, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Paris'te düzenlediği basın toplantısında, "ateşkesin bugün ilan edilebileceğini ve Avrupa'nın ateşkesin uygulanmasına yardımcı olmaya hazır olması gerektiğini" söylediği sırada geldi.

Lecornu, 15 ülkenin Ukrayna'nın havaalanlarını, limanlarını ve altyapısını kalıcı olarak güvence altına alacak 30 bin kişilik bir güce katkıda bulunmaya istekli olduğunu söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, "İngiltere'nin, ABD'nin güvence gücünde bir rol oynamasını" istediğini vurguladı. Bir mineral anlaşmasının Ukrayna için bir güvenlik garantisi anlamına gelip gelmeyeceği sorulduğunda Healey, bunun "ateşkes elde ettiğimiz bir sürece doğru bir adım" olduğunu söyleyerek, bunun yeterli olmadığını ima etti.

Washington, Kiev ve Avrupa, Moskova'nın ateşkes önerisine vereceği yanıtı bekliyor. ABD heyetinin de bu hafta sonuna kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. Kremlin, henüz "acil bir ateşkesi destekleyip desteklemediğini kamuoyuna açıklamadı.

Kremlin: "Putin'in teklifle ilgili ABD tarafından bilgilendirilmesi gerekli"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya'nın Washington'dan Cidde'de neler konuşulduğuna dair ayrıntılı bilgi beklediğini ve Putin'in teklifin Rusya için kabul edilebilir olup olmadığına karar vermeden önce ABD tarafından bilgilendirilmesi gerektiğini" belirtti.

Rubio: "Rusya, hayır derse, gerçek niyetlerinin ne olduğunu anlamamız gerekecek"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ukrayna ile varılan ateşkes anlaşması konusunda dün Rusya ile temasa geçeceğini doğruladı, ancak Rusya'nın kabul etmemesi halinde ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceğini açıklamaktan kaçındı.

Rubio, "Hepimiz Rusya'nın yanıtını merakla bekliyoruz ve onları tüm düşmanlıkları sona erdirmeyi düşünmeye şiddetle çağırıyoruz. Eğer hayır derlerse, o zaman açıkçası her şeyi incelememiz ve dünyada nerede durduğumuzu ve gerçek niyetlerinin ne olduğunu anlamamız gerekecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Moskova, Ukrayna, Ekonomi, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Rusya'ya Mali Baskı Uyarısı - Son Dakika

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