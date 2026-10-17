Trump, Rusya yaptırımlarını iki gün kala dondurdu, yüzde 100'lük vergi askıda - Son Dakika
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Trump, Rusya yaptırımlarını iki gün kala dondurdu, yüzde 100'lük vergi askıda

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Trump, Rusya yaptırımlarını iki gün kala dondurdu, yüzde 100\'lük vergi askıda
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Trump, Rusya'ya yönelik yaptırım ve enerji tarifelerini iki gün kala askıya alan kararnameyi imzaladı. Kararnameyle en büyük 5 ithalatçıya yönelik yüzde 100'e varan gümrük vergileri ile gölge tanker filosu ve enerji-savunma kısıtlamaları donduruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ve enerji tarifelerini, yürürlüğe girmesine iki gün kala askıya alan kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Lindsey O. Graham Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası 2026' kapsamında Rusya'ya uygulanması öngörülen geniş kapsamlı yaptırımları ve enerji tarifelerini askıya alan kararnameye imza attı. Kararnamenin, yasanın yürürlüğe girmesine iki gün kala imzalandığı duyuruldu. Trump, Kongre'ye sunduğu belgede kararın ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

Kararla birlikte, Rus ham petrolü ve doğal gazının en büyük 5 ithalatçısına uygulanması planlanan yüzde 100'e varan gümrük vergilerinin yanı sıra Rusya'nın gölge tanker filosunu, enerji ve savunma sektörlerini hedef alan kısıtlamalar donduruldu.

Söz konusu hamlenin, Trump'ın küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile vardığı dizel tedariki anlaşmasının ardından geldiği aktarıldı. Anlaşma uyarınca Rusya'nın küresel piyasalara derhal 300 bin ton, kasım ayında 500 bin ton ve sonrasında 1 milyon ton dizel yakıt sağlamasının planlandığı kaydedildi.

Trump, eylül ayı ortasında merhum Senatör Lindsey Graham'ın adını taşıyan yaptırım yasasını onaylamıştı. Yasa, Rus petrol ve gazını satın alan ülkelere yönelik ağır gümrük vergileri ve finansal kısıtlamalar yetkisi tanıyordu.

Kaynak: DHA
Donald TrumpPolitikaEkonomiEnerjiRusyaDünyaSon Dakika

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