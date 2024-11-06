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Trump, Seçimlerde Önde

Trump, Seçimlerde Önde

Cumhuriyetçiler, Kongre seçimlerinde önde ve Trump, Harris'e karşı avantaj sağladı.

06.11.2024 08:09
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski başkan Donald Trump, Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris karşısında seçim yarışını önde götürüyor. Kongre seçimlerinde de Cumhuriyetçiler önde.

Cumhuriyetçiler, seçime kadar Demokratların kontrolünde olan Senato’da çoğunluğu elde etme yolunda. Çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi'nde yarışı önde götürüyorlar.

Cumhuriyetçilerin Senato’daki 51’e 49 Demokrat çoğunluğunu kırmak için tüm koltuklarını korurken yalnız iki koltuk kazanmaları gerekiyor.

Bu seçimde senatör adayları 34 koltuk için yarışıyor.

Cumhuriyetçi Parti’nin West Virginia ve Ohio eyaletlerindeki demokrat koltuklarını alması bekleniyor.

West Virginia’da 73 yaşındaki Cumhuriyetçi Jim Justice, rakibi Demokrat Glen Elliot’ı açık farkla yendi.

Justice, 2017’den bu yana eyalet valisi olarak görev yapıyordu.

Donald Trump’ın desteğiyle senatörlük için aday olan Cumhuriyetçi, West Virginia’yı kazanarak Demokratların eyaletin senatör koltuğundaki 14 yıllık hakimiyetini kırdı.

Cumhuriyetçi aday Bernie Moreno’nun, kritik eyalet Ohio’da rakibi Senatör Sherrod Brown’ı yenmesi bekleniyor.

Bu durumda Cumhuriyetçiler kalan koltuklarını korumayı başarırsa Senato’da çoğunluğu elde edecek.

Temsilciler Meclisi'nde ise seçmenler 435 koltuğun tamamı için oy kullanıyor.

Seçim öncesinde Cumhuriyetçilerin 220, Demokratların ise 212 koltuğu bulunuyordu. Üç koltuk ise boştu.

Cumhuriyetçiler şu ana kadar 190, Demokratlar ise 173 koltuğu garantiledi.

Bir tarafın Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ulaşması için 218 koltuk kazanması gerekiyor.

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Kaynak: BBC

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