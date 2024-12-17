Trump: Suriye'nin Anahtarı Türkiye'nin Elinde - Son Dakika
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Trump: Suriye'nin Anahtarı Türkiye'nin Elinde

Trump: Suriye\'nin Anahtarı Türkiye\'nin Elinde

DONALD Trump, Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu ve bunun, kendisi için sorun olmadığını belirterek, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak" dedi.

17.12.2024 09:30  Güncelleme: 09:31
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DONALD Trump, Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu ve bunun, kendisi için sorun olmadığını belirterek, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak" dedi.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, Florida Maralago'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ile ilgili açıklamada bulundu. ABD'nin Türkiye ile bölgede çalışabileceğini belirten Trump, bir gazetecinin "Suriye'de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?" sorusuna, "Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye" yanıtını verdi.

Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu söyleyen Trump, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu" diye konuştu. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esad'ın ise çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile Suriye'de daha etkili olabileceğini vurgulayan Trump, Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu ve bunun, kendisi için sorun olmadığını kaydetti. Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump: Suriye'nin Anahtarı Türkiye'nin Elinde - Son Dakika

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