ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesin 'gelecek hafta' sağlanmasını umduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan Florida'daki Timsah Alcatraz'a hareket etmek üzere Washington'dan ayrılmadan gazetecilere açıklamada bulundu. Gazze'de ateşkes konusunda Trump, "Yakında olmasını umuyoruz ve gelecek hafta olmasını bekliyoruz. Esirleri geri getirmek istiyoruz" dedi.
Trump'a, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ı sınır dışı etme konusunda da soru yönlendirildi. Trump bu soruya, "Sınır dışı edilip edilemeyeceğine bakmak lazım" yanıtını verdi.
Son Dakika › Dünya › Trump'tan Gazze'de Ateşkes Umudu - Son Dakika
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