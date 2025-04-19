Trump'tan Ukrayna-Rusya Görüşmelerine Tehdit! - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan Ukrayna-Rusya Görüşmelerine Tehdit!

Trump, Ukrayna-Rusya görüşmelerinin zorlaşması halinde süreci terk edeceklerini belirtti.

19.04.2025 13:33
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında savaşın sonlandırılmasına ilişkin görüşmelerle ilgili "Bir şekilde taraflardan biri bu süreci çok zorlaştırırsa bu işten çekileceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun birkaç gün içinde net ilerleme işaretleri görülmezse ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeleri sonlandıracağı uyarısında bulunmasının ardından dün ABD Başkanı Oval Ofis'te konuyla ilgili soruları yanıtladı. Olası bir anlaşmaya ilişkin soru üzerine Trump, şunları söyledi:

"Burada insanların ölmesinden söz ediyoruz. Bunu durduracağız, ideal olarak. Ancak bir şekilde taraflardan biri bu süreci çok zorlaştırırsa, o zaman onlara 'aptalsınız, berbat insanlarsınız' diyeceğiz ve bu işten çekileceğiz."

ABD Başkanı, "belirli bir gün sayısı içinde ateşkes beklemediğini" ancak bunun hızla gerçekleşmesini istediğini ifade etti.

Öte yandan Rubio, Avrupa liderleriyle Paris'te gerçekleştirdiği toplantının ardından dün yaptığı açıklamada "Bu işin olup olmayacağını artık çok hızlı biçimde -günler mertebesinde- belirlememiz gerekiyor. Bu çabayı haftalarca ve aylarca sürdürmeyeceğiz. ABD'nin odaklanması gereken başka öncelikleri var. Ateşkes gerçekleşmeyecekse, biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise dün Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmede, Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda hala "iyimser" olduğunu söyledi. Vance, "Sonuçları önceden söylemek istemem ama umarız bu çok vahşi savaşı sona erdirebiliriz" dedi.

Vance'in açıklamaları, ABD ve Ukrayna'nın nadir metaller üzerine anlaşması yönünde ilk adımı attığına dair haberlerin yayılmasının ardından geldi. Önceki gün iki ülke, Ukrayna'nın yeniden inşası için bir yatırım fonu kurulmasına yönelik ekonomik ortaklık anlaşmasının parçası olarak bir niyet mektubu imzalamıştı. Ukrayna hükümeti tarafından yayımlanan mektuba göre, anlaşmanın 26 Nisan'a kadar sonuçlandırılması hedefleniyor. Anlaşmanın ayrıntıları belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı, göreve yeniden gelmeden önce Ukrayna-Rusya savaşını ilk 24 saat içinde sona erdirebileceğini iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da dünkü açıklamasında"sürdürülen müzakerelerin oldukça zorlu olduğunu" söyledi. Peskov, "Rus tarafı bu çatışmada barışçıl bir çözüme ulaşmaya, kendi çıkarlarını güvence altına almaya çalışıyor ve diyaloğa açık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump'tan Ukrayna-Rusya Görüşmelerine Tehdit! - Son Dakika

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