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Trump'tan Yeni Gümrük Vergileri

Trump\'tan Yeni Gümrük Vergileri
01.08.2025 06:33
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Trump, Türkiye dahil birçok ülkeye ek gümrük vergileri getirdi, Türkiye'de %15 olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda ülkeye ek gümrük vergileri açıkladı. Türkiye'den ABD'ye giden ürünler %15 ek gümrük vergisine tabi olacak. Türkiye için daha önce %10'luk bir gümrük vergisi açıklanmıştı.

Yeni vergiler 8 Ağustostan itibaren yürürlüğe girecek.

Trump bu vergileri göreve geldikten sonra açıklamış fakat ticaret anlaşması müzakereleri yürütmek için yürürlüğünü ertelemişti.

ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Kanada'ya yönelik gümrük vergisi %25'ten 35'e çıkarılırken Avrupa Birliği için bu oran, geçen haftaki anlaşmada kararlaştırıldığı üzere %15 oldu.

Trump Kanada ile ticaret müzakerelerine devam etmek için istekli olduğunu söyledi.

ABD ile ticaret anlaşması imzalayan bir diğer ülke olan İngiltere de %10 ek gümrük vergisine tabi olacak.

Öte yandan ABD'ye geçen yıl 63 milyar dolar ihracat yapan İsviçre %39 gibi büyük bir gümrük vergisine maruz kalacak.

İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller-Sutter, gümrük vergisi yürürlüğe girmeden önce Trump'la bir son dakika görüşmesi yaptığını fakat bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

İsviçre Suriye, Laos ve Myanmar'ın ardından en çok gümrük vergisi getirilen ülke oldu.

Hindistan %25, Tayvan ise %20 gümrük vergisine tabi olacak.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Çing-te, ABD ile ticaret müzakerelerinin sürdüğünü ve bu yüzden bunun geçici olduğunu söyledi.

Gümrük vergilerinin açıklanmasının ardından Asya piyasaları güne düşüşle başladı.

Güney Kore'de borsa %3'ten fazla düşerken bu oran Japonya'da %0,4, Avustralya'da %0,7, Çin'de %0,2 oldu.

Türkiye'nin komşularından Suriye'ye %41 ve Irak'a %35 ek gümrük vergisi getirildi.

ABD Hazine Bakanlığı bu yıl gümrük vergilerinden 200-300 milyar dolarlık ek gelir elde edeceklerini hesaplıyor.

ABD Başkanı Trump bu gece açıkladığı gümrük vergilerinin yanı sıra, 8 Ağustos'a kadar Ukrayna ile bir ateşkes imzalamaması durumunda Rusya'dan gaz ve petrol alan ülkelere de ek bir gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump'tan Yeni Gümrük Vergileri - Son Dakika

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