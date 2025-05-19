Trump ve Putin'den Ukrayna Üzerine Görüşme

(ANKARA) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Ukrayna konusundaki çıkmaza işaret ederek, Washington'un barış sürecinden çekilebileceğini ve "Bu bizim savaşımız değil" sonucuna varabileceğini söylemesinin ardından bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna hakkında konuştu.

Trump ve Putin'in görüşmesinin iki saatten fazla sürdüğü ve Putin'in anlaşmaya varılması halinde Ukrayna ile ateşkesin mümkün olduğunu söylediği belirtildi. Rus devlet haber ajansları, "Putin'in Trump ile bilgilendirici ve faydalı bir görüşme yaptığını ve Moskova'nın gelecekteki barış görüşmelerine ilişkin bir memorandum üzerinde Ukrayna ile çalışmaya hazır olduğunu söylediğini" aktardı.

RIA haber ajansı, Putin'in telefon görüşmesinde "genel olarak doğru yoldayız" dediğini belirtirken, TASS haber ajansı Putin'in Rusya ve Ukrayna'nın her iki tarafa da uygun uzlaşmalar bulması gerektiğini söylediğini bildirdi.

Batı medyasına konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Trump- Putin görüşmesinden önce ABD Başkanı ile"birkaç dakika" konuştuğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan her iki görüşmeye ilişkin de bir açıklama gelmedi.