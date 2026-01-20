Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti

Trump\'tan yeni paylaşım, Grönland\'a ABD bayrağı dikti
20.01.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, diplomasi tarihine geçecek bir görsele daha imza attı. Yapay zeka ile hazırlanan ve Trump'ın Grönland topraklarına ABD bayrağı diktiğini gösteren paylaşım, "2026'da kuruldu" ifadesiyle adeta bir ilhak ilanı olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zeka ürünü bir görselle uluslararası bir krizin fitilini daha ateşledi. Görselde Grönland'ın 2026 itibarıyla ABD toprağı olduğu ilan edilirken Trump Ada'ya ABD bayrağını dikiyor.

ADA'YA ABD BAYRAĞINI DİKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik teamülleri zorlayan paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Grönland topraklarında göründüğü dijital bir görsel paylaşarak adanın ABD'ye katıldığını iddia etti.

Trump, Yapay Zeka ile Grönland'ı ABD Toprağı İlan Etti

TARTIŞMALI TABELA

Paylaşılan görselde Donald Trump, elinde dev bir ABD bayrağıyla kayalık bir arazinin üzerinde dururken görülüyor. Hemen yanında yer alan tabelada ise şu ifadeler dikkat çekiyor: "Grönland. ABD Toprakları. 2026'da kuruldu."

Trump'ın hemen arkasında ise yönetimin kilit isimleri olan J.D. Vance ve Marco Rubio'nun kararlı duruşları yer alıyor.

YENİ ABD HARİTASI

Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayımladığı içerikte de tartışma yaratmıştı. Bu görselde daha önce Oval Ofis'te Avrupalı liderlerle çekilmiş bir fotoğrafın üzerine, ABD haritasının genişletilmiş hali yer alıyor. Haritada Kanada, Grönland ve Venezuela ABD'nin sınırları içinde olduğu izlenimi verirken, Avrupalı liderlerin oturuş şekli de dikkat çekmişti.

Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti

Sosyal Medya, Teknoloji, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
Ne Uludağ ne de Palandöken Bu kış bavulunu kapan oraya koştu Ne Uludağ ne de Palandöken! Bu kış bavulunu kapan oraya koştu
Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı Trump’tan skandal Grönland ifadeleri Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı! Trump'tan skandal Grönland ifadeleri

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 17:48:11. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.