Tunus\'ta 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Dünya

TUNUS'un Sidi Buzeyd vilayetinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 10.45'te merkez üssü Meknasi ilçesinin doğusu olan 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Açıklamada, depremin derinliği ve kayba neden olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.