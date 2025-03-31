Türk baba ve oğlu İsveç'te "kahraman" ilan edildi - Son Dakika
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Türk baba ve oğlu İsveç'te "kahraman" ilan edildi

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İsveç'in başkenti Stockholm'de bir apartmanda yangın çıktığını fark eden Türk vatandaşı Mesut Zengin ile 14 yaşındaki oğlu, çok sayıda kişinin hayatını kurtardı. Yangın söndürme tüpleriyle alevleri kontrol altına alan Mesut Zengin, soluğu zehirli duman nedeniyle 2 gün hastanede tedavi gördü. Gazete manşetine konu olan baba ve oğlu sosyal medyada "kahraman" olarak nitelendirildi.

31.03.2025 16:31  Güncelleme: 16:52
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İsveç'in başkenti Stockholm'deki Upplands Vasby bölgesine bağlı Prastgardsvegen Mahallesi'nde yer alan apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonunda yangın çıktı. 14 yaşındaki oğlu Furkan Zengin'i antrenmana götürmek için evden çıkan Mesut Zengin, alevleri fark ederek yangına müdahale etti. Apartmana girerek çok sayıda komşusunu kurtaran Mesut Zengin ile oğlu Furkan Zengin, gazete manşetine konu oldu ve sosyal medyada "kahraman" olarak nitelendirildi.

Türk baba ve oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi

"KOMŞULARIMIN DIŞARI ÇIKMASINI SAĞLADIM"

Konya'nın Kulu ilçesinden 2006'da İsveç'e geldiğini belirten Zengin, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: "Ben birinci katta oturuyorum. Balkondaki alevleri fark edince oğlum Furkan'a, bütün dairelerin kapılarının zilini çalıp yangın çıktığını komşulara haber vermesini istedim. Ben de 3'üncü katta oturan komşularımın zilini ve kapısını çalarak onların dışarı çıkmasını sağladım. Yangının çıktığı 4'üncü kata geldiğimde kapının zilini çaldım ve kendime 5 saniye verdim. Kapıyı açan olmasaydı, büyük bir mutfak camı vardı, orayı kırıp içeri girecektim. Kapıyı yaşlı bir kişi açtı, onlara 'İçeride başka yaşayan var mı?' diye sordum. Bu kişi, eşinin yaşadığını söyledi. İkisinin de sakin olmasını ve balkonlarının yandığını söyleyip dışarı çıkmalarını istedim."

"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA BAYILMIŞIM"

O sırada diğer komşularının kendisine iki yangın söndürücü verdiğini belirten Zengin, "Yangın söndürme tüplerini kullanarak alevleri kontrol altına aldım. Bu sırada yüksek oranda duman soluduğum için dışarı çıktığımda bayılmışım." diye konuştu.

Türk baba ve oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi

2 GÜN HASTANEDE TEDAV GÖRDÜ

Kendisine ilk müdahalenin ambulansta yapıldığını söyleyen Zengin, kendi durumunu gören eşi ve çocuğunun gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. Yangına müdahale ederken soluduğu zehirli dumandan dolayı 2 gün hastanede tedavi gördüğünü aktaran Zengin, hastanede kaldığı sürede kendisiyle çok ilgilenildiğini dile getirdi. Zengin, Türklerin iyiliksever bir millet olduğunu gösterdiklerini vurguladı. Furkan Zengin ise babasının ambulansta baygın yattığını gördükten sonra çok korktuğunu kaydetti.

Türk baba ve oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi

GAZETE MANŞETİNE KONU OLDU

Olayın gazete manşetlerine yansıması, ülkede yaşayan Türk toplumunda da memnuniyetle karşılandı. Stockholm Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı Uğur Ergün, ülkede "kahraman" ilan edilen baba ve oğlunu, derneklerine davet ederek, topluma örnek oldukları için plaket verdi.

Türk baba ve oğlu İsveç\'te "kahraman" ilan edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Türk baba ve oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi - Son Dakika

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