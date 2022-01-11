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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli! - Son Dakika

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!

11.01.2022 12:40
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!

Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da meydana gelen olaylar nedeniyle bildiri yayınladı. Teşkilat tarafından yayınlanan bildiride Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemine desteği belirtildi. Teşkilat ayrıca Kazakistan halkına ve yönetimine gereken desteğin sağlanacağını da açıkladı.

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesi sonucu başlayan olaylar sonucunda hükümet istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev ve devlet yetkililerinin bir süreden bu yana gerçekleştirdiği çalışmaların ardından ise Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında başbakanlık görevine Alihan Smailov'un adaylığını sundu. Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.

"SÜRECİN AŞILMASI KONUSUNDA DESTEK BEYAN EDİYORUZ"

Ülkedeki bu gelişmelerin ardından, geçtiğimiz aylarda bir araya gelerek yeni dönem adımlarını açıklayan Türk Devletleri Teşkilatı da Kazakistan'la ilgili bildiri yayınladı. Türkiye'nin de üyesi olduğu teşkilattan yayınlanan açıklamada, Kazakistan halkına ve yönetimine sürecin aşılması noktasında gereken desteğin verilmeye hazır olunduğu belirtildi.

"REFORM GÜNDEMİNE DESTEĞİMİZİ BELİRTİYORUZ"

Teşkilat tarafından yapılan açıklamada, reform hareketinin desteklendiğinin de altı çizilerek, "Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemini destekliyor" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Dünya Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli! - Son Dakika Dünya


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