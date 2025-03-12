Türk Savunma Sanayisi, Estonya Savunma Kuvvetlerine Güç Katıyor

Estonya Savunma Kuvvetlerinin ihtiyacı olan tekerlekli zırhlı araçlar için düzenlenen ihaleyi kazanan ve teslimatlarına başlanan Otokar ARMA 6x6 ve Nurol Makina NMS 4x4 için Nursipalu Eğitim Alanı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi. ARMA 6x6 araçlar, daha önce tekerlekli zırhlı araçlara sahip olmayan 2. Piyade Tugayı için satın alındı. NMS 4x4 ile 1. ve 2. Piyade tugaylarında daha küçük timler tarafından kullanılan bu sınıftaki araçların sayısı artırılacak, iç güvenlik birimlerine kabiliyet kazandırılacak.

"ARAÇLARIN PERFORMANSI İYİ"

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, etkinlikte yaptığı konuşmada, araç teslimatlarına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Kısa sürede bu teslimatın gerçekleşmesinin gerçekten büyük başarı olduğunu vurgulayan Pevkur, şöyle konuştu: Üreticilerin verdikleri sözü tutarak tüm kalan araçları da yıl içinde teslim etmelerini umuyorum. Böylece eğitimlere ve tatbikatlara başlayabiliriz. İlk geri bildirimlere göre araçlar oldukça iyi performans gösteriyor. Önümüzdeki yoğun eğitim sürecinde, bu araçlardan en iyi geri dönüşleri almayı ve üreticilere araçları daha da geliştirmeleri için faydalı geri bildirimler sunmayı umuyoruz.

"GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Zor zamanlardan geçtiğimizin farkındayız. Kaybedecek vaktimiz yok. Ordumuzun en iyi ekipmanlarla donatılması ve en üst düzeyde kapasiteye ulaşması için elimizden geleni yapmalıyız. Güçlü olmak zorundayız. Açık bir şekilde mesaj vermeliyiz: Ülkemizi ve halkımızı savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

İşbirliklerinin en iyi şekilde devam etmesini dileyen Pevkur, araç üreticilerinin Estonya firmalarıyla çalışmalarından da memnuniyet duyacaklarını vurguladı. Etkinlikte, araçları kullanacak kurumların ve üreticilerin temsilcileri de projenin geldiği aşamaya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"BAŞARILARIMIZIN ARTMASI TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, Estonya'nın ihtiyaçlarına yönelik olarak Ekim 2023'te sözleşme imzaladıklarını, sonrasında müşteriyle yakın iletişim halinde kaldıklarını söyledi. Kontrat kapsamındaki süreçleri zamanında, bir kısmını da zamanından önce gerçekleştirdiklerini vurgulayan Vehbi, "Hem müşteri, hem bakanlık tarafı Otokar ile olan bu süreçten çok memnun. Biz de ihtiyaçlarını en verimli şekilde ve zamanında gerçekleştirdiğimiz için çok gurur duyuyoruz." dedi. Teslimatlarının devam ettiği bilgisini veren Vehbi, "Teslimat programının da önünde ilerliyoruz. Onların ihtiyaçları bizim için şu anda en büyük hedef. Bu doğrultuda devam ediyoruz." diye konuştu.

"AVRUPA'DAKİ AĞIRLIĞIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Nurol Makina Stratejik Planlama ve Pazar Geliştirme Direktörü Emre Akın da Nurol Makina olarak Türkiye'nin NATO müttefiki Estonya'nın savunma gücüne güç kattıkları için gururlu olduklarını söyledi. Yaklaşık 1,5 yıl önce YÖRÜK araçlarının Estonya Savunma ve İçişleri bakanlıklarında kullanımına yönelik bir sözleşme yaptıklarını anımsatan Akın, geçen sürede araçları yoğun şekilde Estonya ihtiyaçlarına yönelik özelleştirdiklerini, ciddi değişiklikler yaptıklarını, teslimatlara başladıklarını ve bitirmek üzere olduklarını bildirdi.