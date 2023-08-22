Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı - Son Dakika

Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı

Son Güncelleme: 22.08.2023 15:57

Türkiye, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulundu.

Türkiye, Yunanistan'a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu. Teklif, dün Yunanistan makamlarına iletildi.

YANGIN 19 AĞUSTOS'TA ÇIKTI

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı. Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Dedeağaç, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı - Son Dakika
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