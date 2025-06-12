TÜRKPA'da Barış Vurgusu - Son Dakika
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Dünya

TÜRKPA'da Barış Vurgusu

TÜRKPA\'da Barış Vurgusu
12.06.2025 11:23
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA'da barış ve iş birliği için çalışacaklarını açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması için çalışmaya devam edeceğiz. Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışacağız" dedi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu Asamble Konseyi, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılımıyla TÜRKPA Dönem Başkanı ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'nın başkanlığında Kazakistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde toplandı. Kurtulmuş, başkent Astana'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, TÜRKPA'nın 14'üncü Genel Kurulu vesilesiyle Astana'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Kurulun başarılı organizasyonu ve misafirperverlikleri için Kazakistan Parlamentosu'na ve Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a teşekkür etti. TÜRKPA Dönem Başkanlığı'nı devraldıkları için Koşanov'u tebrik eden Kurtulmuş, "Türk dünyasının tecrübeli parlamenter liderlerinden Sahiba Gafarova'ya da geçtiğimiz dönem yaptıkları liderlik, TÜRKPA'nın gelişmesine sundukları büyük katkı dolayısıyla yürekten teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

Dünyayı saran büyük alt-üst oluşlar, kırılmalar ve çetin sınamalarla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, çift kutuplu dünya düzeninin çoktan tarihe karıştığını, tek kutuplu dünya düzeninin de tüm iddialarına rağmen uzun ömürlü olamayacağını ortaya koyduğunu belirtti. Bugüne damgasını vuranın ise çok kutuplu ve çok merkezli düzen arayışı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı bu arayışlar hem daha önemli hem daha vazgeçilmez hale getiriyor. Müşterek coğrafyamızı çevreleyen tehdit ve çatışmalar kadar, ortak bir gelecek inşa etmenin imkan ve fırsatlarının önümüzde durduğunu görüyoruz. Türlü sebeplerle duraklayan veya yavaşlayan ya da yavaşlatılan uygarlık yürüyüşümüzü canlandırmak istiyorsak, geniş aile fertlerimizin hiçbirini geride bırakmadan hep beraber ortak hedeflere doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Esasında Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar yaklaşık 300 milyonluk bir nüfusa sahip Türk dünyasının artık bağımsızlıklarını kazanarak ayağa kalkmış olması ve aralarındaki iş birliği imkanlarını artıracak olmaları çok kültürlü, çok merkezli dünya sisteminin kuruluşunda önümüze serilen fevkalade önemli, stratejik bir avantajdır. Bu nedenle çalışmalarımızı, Türk dünyasının bütün fertlerini, bütün kardeş halkları işin içerisine çekerek daha büyük bir kapsayıcılıkla sürdürmeyi ana hedef olarak almamızın çok doğru olacağı kanaatindeyim. Özbekistan ve Türkmenistan'ın en kısa sürede TÜRKPA'ya üyeliklerini canıyürekten istediğimizi bir kere daha ifade etmek isterim. Gözlemci üyelerimiz Macaristan ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de faaliyetlerimize aktif katılımı birliğimize güç katacaktır."

Kurtulmuş, TÜRKPA'nın, Türk devletlerinin iş birliği yapıları arasında özel bir konuma sahip olduğunu dile getirerek, bu aile meclisinin halen büyük ve önemli bir gelişim evresinde olduğunu anımsattı. Müşterek çaba ve katkılarla kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye, faaliyetleri çeşitlendirmeye ve parlamenter iş birliğini derinleştirmeye devam etmek gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "TÜRKPA'nın, emsalleri arasında temayüz etmesine vesile olan model kanun çalışmalarımız, ulusal parlamentolarımızı 'dilde, işte ve fikirde' birbirine yakınlaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda emsal kuruluşlara örnek ve ilham kaynağı oluyor. TÜRKPA'nın, emsallerine ilham kaynağı olduğu çalışmalar yanında, emsallerinden örnek ve ilham alacağı iyi uygulama örnekleri de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu Genel Kurul'la birlikte TÜRKPA Dönem Başkanlığı'nın, Azerbaycan'dan Kazakistan'a geçtiğini, TÜRKPA Genel Sekreterliği görevinin de Türkiye'den Azerbaycan'a devrolunacağını bildirdi. Henüz 17 yaşını doldurmuş genç bir delikanlı olan TÜRKPA'nın olgunluk çağını yakalamasının, kurumsal yapısını güçlendirme istikametindeki çabaların sürekliliğini zorunlu kıldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Sekreter Süreyya Er'e bugüne kadar yapmış olduğu hayırlı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışında görevi devralmaya hazırlanan Azerbaycan Milli Meclisi'nin adayı Ramil Bey'i de şimdiden tebrik ediyor, üstleneceği bu önemli görevde kendisine başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bugün Konsey ve Genel Kurulda alacağımız kararların hayırlı olmasını, TÜRKPA çatısı altındaki iş birliğimizi ilerletecek hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması için çalışmaya devam edeceğiz. Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışacağız."

Konuşmaların ardından, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova 'TÜRKPA Dönem Başkanlığı'nı, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a devretti.

Toplantının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılımıyla TÜRKPA üyesi ülkelerin Meclis Başkanları aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Dış Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TÜRKPA'da Barış Vurgusu - Son Dakika

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