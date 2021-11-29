Üye Girişi
Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti - Son Dakika

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti

29.11.2021 19:31

Yatırımcıların baskısıyla Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti. Dorsey'den boşalan koltuğa Twitter Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal geçti.

Sosyal medya platformu Twitter, CEO'su Jack Dorsey'in görevinden istifa etti. Kararı Twitter hesabından duyuran Dorsey'in yerine Twitter Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal getirildi.

"İSTİFA ETTİM"

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Dorsey, "Kimsenin duyduğundan emin değilim ama Twitter'dan istifa ettim" ifadelerini kullandı.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti

BİR SÜREDİR YATIRIMCILARIN BASKISI ALTINDAYDI

Twitter'ı 2006'da kuran Dorsey, hem Twitter hem de ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev yapıyordu. Dorsey bir süredir tek bir işe kanalize olması için yatırımcıların istifa baskısı altındaydı.

İSTİFA KARARI SONRASI TWİTTER'IN HİSSELERİ YÜKSELDİ

45 yaşındaki Dorsey'in CEO olarak istifa kararı sonrasında şirketin hisselerinde yüzde 10'luk bir artış yaşandı. Bunun ardından Twitter'in borsadaki işlemleri kısa süreliğine durduruldu.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti

JACK DORSEY KİMDİR?

Jack Dorsey, 19 Kasım 1976 tarihinde ABD'nin Missouri eyaletinde Marcia ve Tim Dorsey'in oğlu olarak doğdu. 13 yaşına kadar St. Louis Missouri'de büyüdü. Liseyi Bishop Dubourg Lisesinde okudu. Missouri, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde okudu ancak bitirmeden okuldan ayrıldı. Daha sonra New York Üniversitesine devam etti ama buradan da bitirmeden ayrıldı. Çalışma hayatına başladığında Kaliforniya'ya taşındı.

Jack Dorsey, 2008 yılında Technology Review'de "35 yaşın altındaki en yenilikçi 35 kişi"den biri seçildi. Twitter'ın kurucusu olan Dorsey, Square şirketinin kurucusu ve CEO'su olarak da görev yapıyor.

Google, Twitter'ı satın almak istemiş ama kesinlikle satmak istemediğini belirtmişti. Google son olarak Twitter için 2.5 milyar dolar vermeye hazır olduklarını açıklamışlardı. Bunun üzerine açıklama yapan Jack Dorsey, "Bu teklif bana göre bir hakarettir, siz böyle küçük bir paraya Twitter'i almayı mı düşünüyorsunuz." açıklamasını yapmıştı.

21 Mart 2006 tarihinde Twitter kurulduğunda ilk tweeti Jack Dorsey atmış ve "just setting up my twttr." ("Twitter'ımı kuruyorum.") yazmıştı.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti

Jack Dorsey, Twitter, İstifa, CEO, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez görüldü 19:31 Olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez görüldü İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Mavi Marmara gemisi satıldı 15:44 Mavi Marmara gemisi satıldı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi 14:42 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı 14:40 Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim

Son Dakika Haberleri
19:32 Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi
19:31 Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti
19:30 Olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez görüldü
19:28 Rize'de bulunan öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tahliye edilmeye başlandı
18:59 Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
18:58 Erdoğan ve Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutunu birlikte taşıdı
18:57 Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:55 Casusluktan gözaltına alınmıştı! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı
18:17 Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi
18:08 Son dakika: Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi         
19:32
Rize'de bulunan öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tahliye edilmeye başlandı Rize'de bulunan öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tahliye edilmeye başlandı         
19:28
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek         
14:28
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 19:47:52. #1.13#
SON DAKİKA: Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement