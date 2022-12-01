Dikkat Twitter'da takipçi sayınız azalabilir! Elon Musk sebebini böyle açıkladı - Son Dakika
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Dikkat Twitter'da takipçi sayınız azalabilir! Elon Musk sebebini böyle açıkladı

01.12.2022 08:32
Dikkat Twitter'da takipçi sayınız azalabilir! Elon Musk sebebini böyle açıkladı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, son paylaşımında kullanıcıları takipçi sayılarının düşebileceği konusunda uyardı. Musk, "Spam/dolandırıcı hesapları temizleniyor. Bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alan ve her yaptığı açıklama olay olan Elon Musk, son olarak sabah saatlerinde yeni bir duyuru yaptı.

"ÇOK SAYIDA DOLANDIRICI HESABI TEMİZLİYOR"

Twitter'daki spam ve dolandırıcı hesapların temizlendiğini söyleyen Musk, kullanıcıların takipçi sayılarının azalabileceğini açıkladı. Musk, paylaşımında "Twitter, çok sayıda spam/dolandırıcı hesabı temizliyor. Bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Dikkat Twitter'da takipçi sayınız azalabilir! Elon Musk sebebini böyle açıkladı

KULLANICI REKORU KIRILMIŞTI

Elon Musk, toplam kaç hesabın silindiğine dair ise herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ünlü milyarder, geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla "aktif kullanıcı rekoru" kırdığını duyurmuştu.

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Son Dakika Dünya Dikkat Twitter'da takipçi sayınız azalabilir! Elon Musk sebebini böyle açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dikkat Twitter'da takipçi sayınız azalabilir! Elon Musk sebebini böyle açıkladı - Son Dakika
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