Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alan ve her yaptığı açıklama olay olan Elon Musk, son olarak sabah saatlerinde yeni bir duyuru yaptı.
Twitter'daki spam ve dolandırıcı hesapların temizlendiğini söyleyen Musk, kullanıcıların takipçi sayılarının azalabileceğini açıkladı. Musk, paylaşımında "Twitter, çok sayıda spam/dolandırıcı hesabı temizliyor. Bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz." ifadesini kullandı.
Elon Musk, toplam kaç hesabın silindiğine dair ise herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ünlü milyarder, geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla "aktif kullanıcı rekoru" kırdığını duyurmuştu.
Son Dakika › Dünya › Dikkat Twitter'da takipçi sayınız azalabilir! Elon Musk sebebini böyle açıkladı - Son Dakika