Twitter'ı satın alan Musk merak edilenleri cevapladı: Karakter sınırlaması kalkıyor, video süresi uzayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter'ı satın alan Musk merak edilenleri cevapladı: Karakter sınırlaması kalkıyor, video süresi uzayacak

31.10.2022 14:58

Twitter'ı satın alan milyarder iş insanı Elon Musk sosyal medyada soruları cevapladı. Karakter ve video uzunluğunun artırılacağının sinyalini veren Musk, bazı sınırlamaların da kalkacağını söyledi.

44 milyar dolarlık anlaşmanın ardından Twitter'ın tüm hisselerini satın alan Elon Musk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada sorulara yanıt veren Elon Musk, Twitter'da bazı sınırlamaların kalkacağını söyledi.

KARAKTER VE VİDEO SINIRLAMASI KALKIYOR

Tweet ve video uzunluklarının artırılmasına yönelik istekleri olumlu karşıladıklarını belirten Musk, "Karakter sınırlarından kurtulabilir miyiz veya en azından büyük ölçüde genişletebilir miyiz? WeChat'in Twitter'dan daha iyi yanlarından biri" şeklindeki soruya, "Kesinlikle" yanıtını verdi.

"VİDEO UZUNLUKLARI DA ARTIYOR" SİNYALİ

Başka bir Twitter kullanıcısının, "Daha uzun videolar yayınlayabilmemiz için izin verilen video uzunluğunu artırma şansımız var mı?" sorusunu Musk, "100" emojisiyle yanıtladı.

TWİTTER'I NEDEN SATIN ALDI?

Twitter'ı neden satın aldığı sorulan Elon Musk, "Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan, sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Twitter'da şu anda en fazla 280 karakterle tweet atılabiliyor. Video uzunluğu ise en fazla 2 dakika 20 saniye olabilir.

YORUMLAR
500
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın dev satın almasının ardından harekete geçti Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın dev satın almasının ardından harekete geçti Demet Akalın, Elon Musk'ın Twitter kararına tepki gösterdi: Yok anasının nikahı Demet Akalın, Elon Musk'ın Twitter kararına tepki gösterdi: Yok anasının nikahı

Elon Musk, Twitter, WeChat, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter'ı satın alan Musk merak edilenleri cevapladı: Karakter sınırlaması kalkıyor, video süresi uzayacak - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Faruk K, 2009 yılında yaşadığı zor günleri anlattı: Dibi gördüm, ağlaya ağlaya anketörlük yaptım
14:11 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Şemdin Sakık müze yapılacağı için boşaltılan Diyarbakır Cezaevi'nden Elazığ'a nakledildi
13:22 İçişleri Bakanı Soylu'dan 12 Kasım duyurusu: Ülkece deprem tatbikatı yapacağız
13:18 Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler +18 notuyla video paylaştı
13:07 Arkadaşının cesedini parçalara ayıran adamdan akılalmaz savunma: Korktum parçaladım
12:55 Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine AK Parti'den de tepki geldi: Siyaset tarihinin en utanç verici hareketini görüyoruz
12:53 Rusya lideri Putin'den savaşın seyrini değiştirecek karar! Ölüm meleklerini cepheye gönderdi
12:42 Pusu kurulan baba ve oğlunu taradılar! 1 ölü 1 yaralı
12:40 Avukatla ilişki yaşayan genç kadının yaptığı itiraf şaşkınlık yarattı
12:34 UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal hakem! Ivan Bebek atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 14:39:36. #1.13#
SON DAKİKA: Twitter'ı satın alan Musk merak edilenleri cevapladı: Karakter sınırlaması kalkıyor, video süresi uzayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement