Twitter'ı satın alan Musk merak edilenleri cevapladı: Karakter sınırlaması kalkıyor, video süresi uzayacak

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44 milyar dolarlık anlaşmanın ardından Twitter'ın tüm hisselerini satın alan Elon Musk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada sorulara yanıt veren Elon Musk, Twitter'da bazı sınırlamaların kalkacağını söyledi.

KARAKTER VE VİDEO SINIRLAMASI KALKIYOR

Tweet ve video uzunluklarının artırılmasına yönelik istekleri olumlu karşıladıklarını belirten Musk, "Karakter sınırlarından kurtulabilir miyiz veya en azından büyük ölçüde genişletebilir miyiz? WeChat'in Twitter'dan daha iyi yanlarından biri" şeklindeki soruya, "Kesinlikle" yanıtını verdi.

"VİDEO UZUNLUKLARI DA ARTIYOR" SİNYALİ

Başka bir Twitter kullanıcısının, "Daha uzun videolar yayınlayabilmemiz için izin verilen video uzunluğunu artırma şansımız var mı?" sorusunu Musk, "100" emojisiyle yanıtladı.

TWİTTER'I NEDEN SATIN ALDI?

Twitter'ı neden satın aldığı sorulan Elon Musk, "Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan, sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Twitter'da şu anda en fazla 280 karakterle tweet atılabiliyor. Video uzunluğu ise en fazla 2 dakika 20 saniye olabilir.